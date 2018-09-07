Longford Town - Cork City maçı heyecanı

İrlanda FAI Kupası Çeyrek Final maçında Longford Town ile Cork City, 07 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Longford Town son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cork City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 262 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Longford Town kazanırsa 8.00, beraberlik çıkarsa 4.30, Cork City sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Longford Town önceki hafta Cork City mücadelesinde 1-4 yenildi.

Cork City ise Longford Town maçında 1-4 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ