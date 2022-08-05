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Haberler Dünya Los Angeles'ta trafik kazası: 4 ölü, 8 yaralı
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Los Angeles'ta zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Los Angeles şehrinde, aşırı hız yapan bir sürücünün akan trafikteki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Los Angeles'ta trafik kazası: 4 ölü, 8 yaralı
Los Angeles'ta zincirleme trafik kazası
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HABERTURK.COM

Los Angeles'taki Windsor Hills bölgesinde, bir aracın aşırı hız yapması ve kırmızı ışıkta geçmesi sonucu biri hamile kadın biri ise bebek olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre polis, kırmızı ışıkta geçen bir aracın zincirleme kazaya sebep olduğu ve aracın alevler içinde kaldığını belirtti. Alev alan araçlardan birinin ise trafik lambasını erittiği bildirildi.

California otoyol denetleme memuru Alicia Kolter, 5 ila 8 aracın kazaya karıştığını ve araçlardan 2'sinin alev aldığını söyledi. Kolter yaralıların durumunun ise hala belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Kolter ayrıca, arabanın hızının belirlenemediğini ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

* Bu haberin görseli İHA'dan alınmıştır.

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