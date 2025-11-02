Lösemiyi yendi, balonlar uçuştu
Küçükçekmece'de lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun için balonlar gökyüzüne bırakıldı
Küçükçekmece Belediyesince 5 yaşındaki Emin Efe Coşkunun lösemiyi yenmesi dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.
Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatroda düzenlenen etkinlikte, çocuklara mısır ve pamuk şeker ikram edildi, çeşitli atölyeler gerçekleştirildi.
Etkinlikte, katılımcılar Emin Efe Coşkun için renkli balonları gökyüzüne bıraktı.
Ahbap ve Genç Fenerbahçeliler topluluklarının da destek verdiği etkinliğe, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ayda katıldı.
Lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun, etkinliğe gelen herkese teşekkür etti.
