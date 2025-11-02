Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Lösemiyi yendi, balonlar uçuştu | Son dakika haberleri

        Lösemiyi yendi, balonlar uçuştu

        Küçükçekmece'de lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun için balonlar gökyüzüne bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 19:14 Güncelleme: 02.11.2025 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lösemiyi yendi, balonlar uçuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küçükçekmece Belediyesince 5 yaşındaki Emin Efe Coşkunun lösemiyi yenmesi dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.

        Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatroda düzenlenen etkinlikte, çocuklara mısır ve pamuk şeker ikram edildi, çeşitli atölyeler gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, katılımcılar Emin Efe Coşkun için renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

        Ahbap ve Genç Fenerbahçeliler topluluklarının da destek verdiği etkinliğe, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ayda katıldı.

        Lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun, etkinliğe gelen herkese teşekkür etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"