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        Haberler Dünya Lübnan-Suriye sınırında çatışmalar yeniden başladı | Dış Haberler

        Lübnan-Suriye sınırında çatışmalar yeniden başladı

        Geçtiğimiz günlerde ateşkes ilan edilen Suriye-Lübnan sınırında çatışmalar yeniden başladı. Havş es-Sayyid Ali bölgesinde yeni çatışmaların başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 00:34 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:34
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        Lübnan-Suriye sınırında çatışmalar yeniden başladı
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        Lübnan resmi ajansı NNA'da Suriye ile Lübnan sınır hattında yaşanan yeni gelişmelere ilişkin habere yer verildi.

        Suriye sınır hattındaki Havş es-Seyyid Ali ve Maşrafa beldelerinde yeni çatışmaların başladığı aktarılan haberde, söz konusu çatışmaların "Lübnanlı aşiretler ile Suriyeli gruplar arasında" çıktığı iddia edildi.

        Suriye makamlarından ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

        Lübnan yerel medyasında ise daha önce Suriye ile sınır hattındaki çatışmalarda ölen Lübnanlı 2 kişiye ait cenazelerin bugün teslim alındığına işaret edildi.

        Suriyeli askerlerin Lübnan'a kaçırılarak öldürülmesiyle başlayan olaylar

        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.

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        Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları 3 Suriyeli askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.

        Hizbullah ise Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

        Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı.

        Suriye ve Lübnan Savunma Bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

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