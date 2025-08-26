Lucas Vazquez Bayer Leverkusen'de!
Alman ekibi Bayer Leverkusen, Real Madrid ile yolları ayrılan Lucas Vazquez'i kadrosuna kattı.
Giriş: 26.08.2025 - 18:43 Güncelleme: 26.08.2025 - 18:43
Real Madrid'den ayrılan tecrübeli oyuncu Lucas Vazquez'in yeni adresi belli oldu.
Bayer Leverkusen, Real Madrid'den ayrılan 34 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Alman ekibi, Lucas Vazquez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Madrid'de geçen sezon 53 maçta süre bulan Lucas Vazquez, 2 gol attı ve 8 asist yaptı.
