        Lucas Vazquez Bayer Leverkusen'de!

        Alman ekibi Bayer Leverkusen, Real Madrid ile yolları ayrılan Lucas Vazquez'i kadrosuna kattı.

        Giriş: 26.08.2025 - 18:43 Güncelleme: 26.08.2025 - 18:43
        Lucas Vazquez Bayer Leverkusen'de!
        Real Madrid'den ayrılan tecrübeli oyuncu Lucas Vazquez'in yeni adresi belli oldu.

        Bayer Leverkusen, Real Madrid'den ayrılan 34 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Alman ekibi, Lucas Vazquez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Real Madrid'de geçen sezon 53 maçta süre bulan Lucas Vazquez, 2 gol attı ve 8 asist yaptı.

