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Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Serdar Aziz ile tedavisi süren Ömer Bayram, İsveç karşısında forma giyemeyecek. Yusuf Yazıcı'nın yerine Oğuzhan Özyakup'un, kalede ise Serkan Kırıntılı'nın yerine Sinan Bolat'ın görev yapması bekleniyor: İşte Milli Takım'ın muhtemel 11'i