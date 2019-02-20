UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon ile Barcelona sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği günün diğer maçında ise İspanya temsilcisi Barcelona, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadelede konuk olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisizlik unvanını sürdürdü.

Karşılaşmanın rövanşı 13 Mart'ta oynanacak.