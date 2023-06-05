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Maaş zammında gözler Şimşek ve Işıkhan’da

Seçimlerin ardından yeni kabine üyeleri belli oldu. Yeni bakanlar, devir teslimin ardından bugünden itibaren çalışmaya başlayacak. Emekli, memur ve işçilerin gözü kulağı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’da olacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, milyonlarca yurttaşın yeni bakanlardan beklentilerini yazdı

Maaş zammında gözler Şimşek ve Işıkhan’da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi Nureddin Nebati’den devraldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Işıkhan da Vedat Bilgin’den görevi bugün devralacak. Şimşek devir teslim töreninde, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz” dedi.

Merkezi yönetim bütçesi nisan ayı sonuçlarına göre, ocak-nisan döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.6 oranında artarak 766.6 milyar liradan 1 trilyon 62.7 milyar lira olurken, bütçe giderleri yüzde 83.9 oranında artışla 786 milyar liradan 1 trilyon 445.2 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl dört aylık dönemde 19.4 milyar lira olan bütçe açığı ise bu yıl 382.5 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bir yandan bütçe dengesini sağlamaya, bir yandan da enflasyonu kontrol altına almaya çalışacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise seçim döneminde işçiye, memura ve emekliye verilen sözleri hayata geçirmek için çaba harcayacak. Beklentilerin ne kadar karşılanacağı, iki bakanın yapacağı çalışmalarla belirlenecek.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM NE KADAR OLACAK?

Bütçe giderlerini etkilemeyeceği için asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zam ilk bakışta en kolay çözülecek konu gibi görünüyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı birçok açıklamada yeni asgari ücret için 500 dolar ifadesini kullandı.

Asgari ücrete yapılacak zam bütçeyi değil özel sektör işletmelerini ilgilendiriyor. Bu nedenle karar vermesi kolaymış gibi düşünülüyor. Ancak, Bakan Şimşek, enflasyonun kontrol altına alınması hedefi ile çelişmeyecek bir asgari ücret zammında ısrar ederse daha düşük oranlı bir artış da gündeme gelebilir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK MI?

Kamu işçilerinde en düşük ücretin 22 bin liraya çıkartılmasının ardından en düşük memur maaşları için de benzer bir düzenleme yapılacağı, seçim öncesinde açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon farkı ve refah payı olarak benzer bir artış yapacaklarını söyledi. Kamuda maaş dengesinin korunabilmesi için en düşük memur maaşına yapılacak artışın diğer memurlara da yapılması gerekecek. Memur maaşlarına yapılacak artış doğrudan bütçe giderlerini de etkileyecek. Dolayısıyla memur maaşları konusunda Şimşek’in tavrı belirleyici olacak.

EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

En düşük emekli aylığının 7.500 liraya çıkartılması nedeniyle yaklaşık 9.5 milyon emeklinin aylığı aynı seviyeye geldi. Asgari ücret üzerinden 30 yıl prim ödeyenle 10 yıl prim ödeyenin aylığının eşitlenmesi, uzun süre çalışarak emekli olanlarda hoşnutsuzluk yarattı.

Eski Bakan Bilgin, daha önce yaptığı muhtelif açıklamalarda ödenen prim gününü dikkate alarak emekli aylıklarında kademeli artışa gideceklerini söyledi. Memur maaşlarına yapılacak artış doğrudan memur emeklilerine de yansıyacağı için SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine de benzer oranda bir artış yapılması gerekecek.

İlk 4 aylık merkezi yönetim bütçe verilerine emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile emekli olanların maliyeti yansımadı. EYT’liler için bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak kaynak aktarımlarının sonraki ayların bütçe verilerine yansıması bekleniyor.

Emekli aylıklarına yapılacak ilave zam doğrudan bütçeyi etkileyeceği için bu konuda da iki bakanın birlikte karar vermesi gerekecek.

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