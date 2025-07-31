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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 31 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri

        Bugünkü maçlar 31 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçları oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecekken, Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir FK Cherno More Varna ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 31 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 11:26 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:26
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        31 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş mücadeleleri devam edecek. Avrupa Ligi’nde Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi’nde ise Başakşehir FK Cherno More Varna karşısında sahaya çıkacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 31 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi...

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        31 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Avrupa Ligi - 2. Eleme Turu

        19:30 AEK Larnaca - Celje

        20:00 Hacken - Anderlecht

        20:30 CFR Cluj - Lugano

        21:00 Shakhtar Donetsk - Beşiktaş (HT Spor)

        21:00 Utrecht - FC Sheriff

        22:00 Legia Varşova - Banik Ostrava

        22:00 Sporting Braga - Levski Sofia

        22:00 Hibernian - Midtjylland

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        UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

        19.00 Iberia -Levadia Tallinn

        21.00 Differdange -The New Saints

        21.30 Inter Escaldes-Olimpija Ljubljana

        18:30 Spartak Trnava - Hibernians FC

        19:00 Banga Gargzdai - Rosenborg

        19:00 Dila Gori - Riga FC

        19:00 Sabah - Petrocub

        19:00 Spaeri - Austria Wien

        19:00 HJK Helsinki - Arda Kardzhali

        19:00 Györi ETO - Pyunik

        19:00 FC Santa Coloma - Polessya

        19:45 Nomme JK Kalju - St Patricks

        19:45 AZ Alkmaar - Ilves Tampere

        20:00 Universitatea Cluj - FC Ararat-Armenia

        20:00 Torpedo Kutaisi - Omonia Nicosia

        20:00 UNA Strassen - Dundee United

        20:00 Milsami - Buducnost Podgorica

        20:00 Zimbru - FC Astana

        20:00 AIK - Paide Linnameeskond

        20:30 Beitar Jerusalem - Sutjeska Niksic

        20:30 Brondby - HB Torshavn

        20:30 Universitatea Craiova - FK Sarajevo

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        20:45 Başakşehir FK - Cherno More Varna (TRT 1)

        21:00 Maccabi Haifa - Torpedo Zhodino

        21:00 Hapoel Beer Sheva - AEK Atina

        21:00 Santa Clara - NK Varazdin

        21:00 KA Akureyri - Silkeborg IF

        21:00 Sporting Charleroi - Hammarby

        21:00 Prishtina - Larne FC

        21:00 Sparta Prag - Aktobe

        21:00 Puskas FC - Aris Limassol

        21:00 Koper - Viking

        21:00 Maribor - Paksi SE

        21:00 Neman Grodno - FK Kosice

        21:15 Lausanne Sports - Vardar Skopje

        21:15 Aris Saloniki - Araz Nahçıvan

        21:15 Jagiellonia Bialystok - Novi Pazar

        21:30 Zilina - Rakow Czestochowa

        21:30 Rapid Wien - Decic Tuzi

        21:30 Valur - Kauno Zalgiris

        21:45 KI Klaksvik - Radnicki 1923 Kragujevac

        21:45 Floriana - Ballkani

        21:45 Linfield FC - Zalgiris Vilnius

        21:45 Dinamo Tirana - Atletic Club DEscaldes

        21:45 Dungannon Swifts - Vaduz

        21:45 Vikingur R. - Vllaznia Shkoder

        22:00 Hajduk Split - Zira

        22:00 Egnatia Rrogozhine - Dinamo Minsk

        22:00 Shamrock Rovers - St Josephs

        22:00 FK Partizan - Oleksandria

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        Hazırlık Maçı

        17:00 Kayserispor - Alanyaspor

        6

        Hazırlık Maçı

        13:00 Perth Glory - Milan

        14:00 FC Seoul - Barcelona (Tivibu Spor 1)

        14:30 Arsenal - Tottenham (TRT Spor)

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        Portekiz - Süper Kupa

        22:45 Sporting CP - Benfica

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