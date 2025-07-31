Bugünkü maçlar 31 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçları oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecekken, Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir FK Cherno More Varna ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 31 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
31 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş mücadeleleri devam edecek. Avrupa Ligi’nde Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi’nde ise Başakşehir FK Cherno More Varna karşısında sahaya çıkacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 31 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi...
31 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi - 2. Eleme Turu
19:30 AEK Larnaca - Celje
20:00 Hacken - Anderlecht
20:30 CFR Cluj - Lugano
21:00 Shakhtar Donetsk - Beşiktaş (HT Spor)
21:00 Utrecht - FC Sheriff
22:00 Legia Varşova - Banik Ostrava
22:00 Sporting Braga - Levski Sofia
22:00 Hibernian - Midtjylland
UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu
19.00 Iberia -Levadia Tallinn
21.00 Differdange -The New Saints
21.30 Inter Escaldes-Olimpija Ljubljana
18:30 Spartak Trnava - Hibernians FC
19:00 Banga Gargzdai - Rosenborg
19:00 Dila Gori - Riga FC
19:00 Sabah - Petrocub
19:00 Spaeri - Austria Wien
19:00 HJK Helsinki - Arda Kardzhali
19:00 Györi ETO - Pyunik
19:00 FC Santa Coloma - Polessya
19:45 Nomme JK Kalju - St Patricks
19:45 AZ Alkmaar - Ilves Tampere
20:00 Universitatea Cluj - FC Ararat-Armenia
20:00 Torpedo Kutaisi - Omonia Nicosia
20:00 UNA Strassen - Dundee United
20:00 Milsami - Buducnost Podgorica
20:00 Zimbru - FC Astana
20:00 AIK - Paide Linnameeskond
20:30 Beitar Jerusalem - Sutjeska Niksic
20:30 Brondby - HB Torshavn
20:30 Universitatea Craiova - FK Sarajevo
20:45 Başakşehir FK - Cherno More Varna (TRT 1)
21:00 Maccabi Haifa - Torpedo Zhodino
21:00 Hapoel Beer Sheva - AEK Atina
21:00 Santa Clara - NK Varazdin
21:00 KA Akureyri - Silkeborg IF
21:00 Sporting Charleroi - Hammarby
21:00 Prishtina - Larne FC
21:00 Sparta Prag - Aktobe
21:00 Puskas FC - Aris Limassol
21:00 Koper - Viking
21:00 Maribor - Paksi SE
21:00 Neman Grodno - FK Kosice
21:15 Lausanne Sports - Vardar Skopje
21:15 Aris Saloniki - Araz Nahçıvan
21:15 Jagiellonia Bialystok - Novi Pazar
21:30 Zilina - Rakow Czestochowa
21:30 Rapid Wien - Decic Tuzi
21:30 Valur - Kauno Zalgiris
21:45 KI Klaksvik - Radnicki 1923 Kragujevac
21:45 Floriana - Ballkani
21:45 Linfield FC - Zalgiris Vilnius
21:45 Dinamo Tirana - Atletic Club DEscaldes
21:45 Dungannon Swifts - Vaduz
21:45 Vikingur R. - Vllaznia Shkoder
22:00 Hajduk Split - Zira
22:00 Egnatia Rrogozhine - Dinamo Minsk
22:00 Shamrock Rovers - St Josephs
22:00 FK Partizan - Oleksandria
Hazırlık Maçı
17:00 Kayserispor - Alanyaspor
Hazırlık Maçı
13:00 Perth Glory - Milan
14:00 FC Seoul - Barcelona (Tivibu Spor 1)
14:30 Arsenal - Tottenham (TRT Spor)