31 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş mücadeleleri devam edecek. Avrupa Ligi’nde Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi’nde ise Başakşehir FK Cherno More Varna karşısında sahaya çıkacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 31 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi...