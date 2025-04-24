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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague MAÇ SONUCU: Panathinaikos: 76 - Anadolu Efes: 79 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Panathinaikos: 76 - Anadolu Efes: 79

        THY EuroLeague play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes, konuk olduğu Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 79-76 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 23:31 Güncelleme: 24.04.2025 - 23:53
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        Anadolu Efes son çeyrekte döndü!
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        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 79-76 mağlup etti.

        Lacivert-beyazlı ekip bu sonucun ardından seride durumu 1-1'e getirdi.

        Play-off eşleşmesinin üçüncü karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

        Salon: OAKA

        Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

        Panathinaikos AKTOR: Cedi Osman 16, Grant 11, Nunn 14, Hernangomez 4, Ömer Yurtseven 10, Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 9, Mitoglou 5, Gabriel

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        Anadolu Efes: Larkin 20, Bryant 5, Dozier 14, Poirier 16, Ercan Osmani 2, Oturu 11, Willis 2, Smits 3, Thompson 6, Erkan Yılmaz, Nwora

        1. Periyot: 29-17

        Devre: 42-36

        3. Periyot: 60-50

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