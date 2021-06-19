Son dünya şampiyonu Fransa, F Grubu ikinci maçında Macaristan'la Puskas Arena'da karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde Fransa'nın 3 puanı bulunurken ilk karşılaşmasında Portekiz'e 84'ten sonra yediği 3 golle yenilen Macaristan puanla tanışamadı.

MACARİSTAN - FRANSA

SAAT: 16.00

HAKEM: Michael Oliver

STAT: Puskas Arena

YAYIN: TRT 1

MACARİSTAN: Gulacsi, Botka, Orban, At.Szalai, Nego, Kleinheisler, A.Nagy, Schafer, Fiola, Szala, Sallai

TEKNİKDİREKTÖR: Marco Rossi

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Pogba, Kante, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

TEKNİKDİREKTÖR: Didier Deschamps

Macaristan ile Fransa, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Daha önce Dünya Kupası'nda iki kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelelerinde galip ayrılan taraf Fransa oldu (1978'de 3-1 & 1986'da 3-0).

Macaristan ile oynadığı son beş maçı toplam 12 gol atarak kazanan Fransa, önceki 17 karşılaşmada rakibini üç kez mağlup edebilmişti (2B 12M).

Rakibiyle Macaristan'da oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanan Fransa (1B 6M),tek galibiyetini Mart 1990'da 3-1'lik skorla aldı.

İlk grup maçında Portekiz'e 3-0 yenilen Macaristan'ın, ilk iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldığı son büyük turnuva 1978 Dünya Kupası.

Oynadığı son beş resmi maçı gol yemeden kazanan Fransa, Haziran 2016'dan bu yana üst üste altı galibiyet alamıyor.