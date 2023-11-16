Kombiyi açmayanlara kötü haber!

Erzurum Barosu'na kayıtlı avukatlardan Şeymanur Yılmaz, ferdi kombi kullanıp, hiç çalıştırmayan komşuya dava açılabileceğini belirterek, "Normalde aylık 2 bin liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 3 bin lira yakmak zorunda kalıyorsa bu zararın tazminini isteyebilir" dedi.

DHA'nın haberine göre Erzurum Barosu avukatlarından Şeymanur Yılmaz, kat maliklerinin kombi yakmayan komşusuna karşı dava açabilme hakkı olduğunu belirtti.

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Her şehirde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları olduğunu, dış ortam sıcaklığının belli bir derecenin altına düşmesi halinde, ısıtma sistemlerinin çalıştırılması yönünde de karar olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu derecenin 15 olarak belirlendiğini söyledi.

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Kat Mülkiyeti Kanunu'nca da komşuların birbirini rahatsız etmeden konutlarını kullanmaları gerektiğini anlatan Yılmaz, binada oturup, ferdi kombi kullanan bir kişinin kombi çalıştırmaması halinde, yan-alt-üst komşusu sayesinde ısınmasının doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu belirtti.