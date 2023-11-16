Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

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Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı için nefesler tutulmuş durumda. THY EuroLeague'de bu yıl şampiyonluk hedefleyen ve 8. hafta itibariyle 5. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. İşte, ligde günün ilk mücadelesi olan Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçına dair ayrıntılar...