Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'de çift maç haftası bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Ligdeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu akşam İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ligdeki son iki maçını kaybeden sarı lacivertliler, Maccabi Tel Aviv karşısında çıkışa geçmek istiyor. İşte, Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı ile ilgili bilgiler...
Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı için nefesler tutulmuş durumda. THY EuroLeague'de bu yıl şampiyonluk hedefleyen ve 8. hafta itibariyle 5. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. İşte, ligde günün ilk mücadelesi olan Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçına dair ayrıntılar...
MACCABI TEL AVIV FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı bu akşam saat 22:05'de başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU
Nick Calathes - Oyun Kurucu
Raul Neto Oyun Kurucu
Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu
Yam Madar - Oyun Kurucu
Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard
Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard
Şehmus Hazer - Şutör Gard
Tyler Dorsey - Şutör Gard