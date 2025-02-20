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        Emmanuel Macron: Ukrayna'da kalıcı barış istiyoruz

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya ilişkin süren tartışmalara dair değerlendirmede bulundu. Macron "Ukrayna'da kalıcı ve sağlam barış istiyoruz." derken, Avrupalıların endişelerinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 00:57 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:57
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        Macron: Kalıcı barış istiyoruz
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki müzakerelerde, Avrupalıların güvenlik endişelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'da kalıcı ve sağlam barış istiyoruz." dedi.

        Macron'un inisiyatifiyle, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi ile Kanada, İzlanda ve Norveç gibi ülkelerin liderlerinin katılımıyla Ukrayna konulu çevrim içi görüşme düzenlendi.

        Görüşmeyle ilgili X hesabından açıklama yapan Macron, Fransa ile ortaklarının Ukrayna meselesi konusunda net ortak tutum sergilediğini kaydetti.

        Macron, "Ukrayna'da kalıcı ve sağlam barış istiyoruz. Ukrayna'nın yanındayız ve Avrupa'da barış ile güvenliği sağlamak için tüm sorumluluğumuzu üstleneceğiz." ifadelerini kullanarak, bu durumun Fransa'nın çıkarına hizmet ettiğini belirtti.

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        ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflediği gibi kendilerinin de yaklaşık 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na son vermek istediklerini vurgulayan Macron şöyle devam etti:

        "Barış için çabalarımız, şu prensiplere saygı çerçevesinde devam edecek, Ukrayna her zaman sürecin içinde yer almalı ve haklarına saygı duyulmalı, barış kalıcı, sağlam ve inandırıcı garantilerle desteklenmeli, ayrıca Avrupalıların güvenlik endişeleri de göz önünde bulundurulmalı."

        Macron, Avrupa'nın ve görüşmeye katılan ülkelerin güvenlik ve savunma harcamalarını artırmanın gerekli olduğuna inandıklarını belirterek, bu konuda "Gelecek günlerde ve haftalarda kararlar alınacak." ifadesini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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