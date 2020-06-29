AA

Ülkede dün düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunda toplamda 34 bin 967 belediyenin yöneticileri belirlendi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı tarihi rekorla yüzde 60 olarak açıklandı. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 37,87 olarak gerçekleşmişti.

2017'de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduktan sonra birçok krizle karşı karşıya kalan ve bunların üstesinden gelemeyen Emmanuel Macron, ülkede siyasi olarak güçlenebilmek için yerel seçimlere önem veriyordu. Ancak Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) seçimlerde hezimete uğradı. Paris, Marsilya ve Lyon gibi büyük kentlerde LREM'in adayları seçimi kaybetti. LREM, sadece 3 kentte belediye başkanı çıkarabilidi.

Macron'un bundan sonra 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanacağı belirtiliyor. Ülkede uygulanan politikalar ve yeni tip konoravirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizi yönetememesi nedeniyle halkın büyük bölümünün desteğini kaybeden Macron'un seçimlerde aday olması halinde seçmenleri ikna etmesinin zor olacağı düşünülüyor. Nitekim, Macron'un ekonomik ve toplumsal sorunlarla çalkalanan Fransa'yı 2022'ye kadar nasıl yöneteceği merak konusu oldu.

YEŞİLLER DAMGA VURDU

Yerel seçimlerin ikinci turuna Yeşiller Partisi (EELV) damga vurdu. Bazı kentlerde sol partilerle ittifak kuran EELV Lyon, Bordeaux, Strazburg, Poitiers, Tours, Annecy Besançon ve Marsilya'da seçimi kazandı.

Başbakan Edouard Philippe de Le Havre'da bağımsız olarak girdiği yarışta yüzde 58,83 ile seçimi önde bitirdi. Philippe'in, Le Havre Belediye Başkanlığı ile Başbakanlık görevi arasında seçim yapması gerekecek. Ülkede siyasi teamüller gereği başbakanlık ile belediye başkanlığı görevleri aynı anda yapılamıyor.

Diğer yandan merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) bir önceki yerel seçimlerde kazandığı belediyeleri koruyabildi. LR, ayrıca 1965'ten bu yana Sosyalist Partisinin (PS) yönettiği Lorient Belediye Başkanlığını kazanmayı başardı.

PARİS'TE MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI İLE DEVAM

Başkent Paris'te seçimden galip çıkan yüzde 49,3 ile Sosyalist Partinin (PS) adayı mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo oldu. LREM'in adayı eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yüzde 13,3 ile üçüncü sırada yer aldı ve meclis üyesi dahi seçilemedi.

Perpignan'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) adayı ve RN'in lideri Marine Le Pen'in eski eşi Louis Aliot, yüzde 53,1 oy alarak belediye başkanı seçildi. RN, yerel seçimlerde ilk kez nüfusunun 100 binin üzerinde olduğu bir şehri kazandı.

Aşırı sağcı parti, Perpignan'nın yanı sıra birkaç kentte daha seçimi önde bitirdi.

TÜRK SİYASETÇİLER BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Yerel seçimlerde Türk siyasetçiler de başarısı kaydetti. Metin Yavuz, Paris'in banliyölerinden Valenton'da yüzde 52,37 ile, yüzde 41,91 oy alan Fransa Komünist Partisinin (PCF) adayı Laurent Perichon'ı geride bırakarak belediye başkanı seçildi.

Paris'in 15. bölgesinden seçimde yarışan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve LR'in adayı Agnes Evren, yüzde 53,5 alarak belediye başkanı oldu.

TÜRKİYE KARŞITI KRİMİ HEZİMETE UĞRADI

Türkiye karşıtı yaptığı açıklamalarda bilinen Tunus asıllı Fransız milletvekili Sonia Krimi, Cherbourg-en-Cotentin'de LREM'in adayı olarak girdiği yarışta ağır yenilgi aldı. Oyların sadece yüzde 8,7'sini toplayabilen Krimi, seçimde üçüncü sırada yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da geçen yıl yapılan NATO Parlamenter Asamblesi çerçevesindeki bir toplantıda 1915 olayları hakkındaki sözleri nedeniyle Krimi'ye sert tepki göstermişti.

Krimi, toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin" kendisini şoke ettiğini savunarak, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Çavuşoğlu, "Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz." demişti.

Sonia Krimi'nin salonu terk etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz." diye konuşmuştu.