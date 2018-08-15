Madonna 60 yaşında: Pop'un kraliçesi hakkında bilmeniz gereken 10 şey
1983'te kendi adını taşıyan ilk albümüyle piyasa çıktığında, müzik dünyasının tahtına oturacağını tahmin etti mi bilmiyoruz. Pop'un kraliçesi Madonna 35 yıllık müzik kariyerini geride bıraktı, onlarca ödül kazandı. Madonna'nın 60'ıncı doğum gününde, ünlü yıldız hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
15.08.2018 - 17:51 | Güncelleme:
Pop müziğin kraliçesi Madonna yarın 60 yaşına giriyor.
Madonna, 1983'te kendi adını taşıyan ilk albümü raflara konduğundan bu yana toplam 300 milyon sattı, 10 da turne gerçekleştirdi.
Aynı zamanda "albümü en çok satan kadın şarkıcı" ünvanıyla Guiness Dünya Rekoru'nu kırdı.
İşte 35 yıllık kariyerini arkada bırakan Madonna hakkında bilmeniz gerekenler:
1) Gerçek adı Madonna Louise Ciccone
Madonna ABD'nin Michigan Eyaleti'ndeki Bay City şehrinde doğdu.
7 çocuklu bir ailenin kızı. Gerçek adı ise Madonna Louise Ciccone.
Ünlü şarkıcı, Rochester Adams Lisesi'nde okurken amigo kızların lideriydi.
Müzik dünyasını sallamadan önce ise, çocukluk hayali balerin olmaktı.
2) En sevilen şarkısı: Like A Virgin
1983 tarihinde Madonna'nın ilk stüdyo albümü "Madonna" satışa sunuldu.
Spotify'ın verilerine göre 1984'te piyasaya sürülen Like A Virgin, Madonna'nın şu ana dek en çok dinlenen parçası oldu.
En çok dinlenen ilk 5 şarkısı arasında, 2005 yılının hitlerinden Hung Up da var.
3) 28 Grammy Ödülü aldı
Müzik kariyeri boyunca 28 Grammy Ödülü'ne aday gösterildi, 7 kez de ödüle layık görüldü.
1998'de piyasaya sürdüğü 7'inci albümü Ray of Light, eleştirmenlerden tam not aldı.
80'ler, 90'lar, 2000'ler ve 2010'larda 1 Numara'ya yerleşen çok sayıda albüm çıkardı.
4) Super Bowl performansıyla rekor kırdı
1980'li yıllarda merak ettiğimiz soruları yanıtlayacak bir Google'ımız yoktu.
Ancak 2010'dan bu yana tutulan küresel verilere baktığımızda, Madonna'nın Google'da en çok arandığı yıl 2012 oldu.
Madonna'nın Mart 2012'deki Super Bowl şovu 2015'e kadar en çok izlenen performanstı.
Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un en çok izlenen performansı Madonna'nın Mart 2012'deki muhteşem gösterisiydi.
Katy Perry'nin 2015'teki performansı ile rekoru eline aldı.
5) Amerika'nın en zengin kadın şarkıcısı
Geçen yıl Forbes dergisi Madonna'nın servetinin 580 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Madonna bu rakamla serveti 200 milyon dolar olan Celine Dion'u açık arayla geçti.
Sırayla Barbara Streisend, Beyonce ve Taylor Swift ise onları takip etti.
6) 4'ü evlatlık 6 çocuğu var
İki kez evlilik yaptı. Ünlü oyuncu Sean Penn'le olan evliliği 4 yıl sürdü ve 1989'da boşandı.
Yönetmen Guy Ritchie ile olan ikinci evliliği ise 8 yıl sürdü. Çift 2008'de boşandıklarını duyurdu.
6 çocuğundan 4'ü evlatlık. Son olarak 2017'de Instagram'dan yaptığı paylaşımla Malavili ikizler Eshter ve Stella'yı evlat edindiğini duyurdu.
Oğlu Rocco'nun vaftiz babası ünlü şarkıcı Sting.
7) IQ'su 140
IQ düzeyinin 140 olduğu ortaya çıkınca, "en dahi ünlüler" listesine yerleşti.
Boyu 1.64, en sevmediği renk ise turuncu.
15 yaşından beri de vejeteryan.
8) Evita filmiyle Altın Küre aldı
Toplam 22 filmde rol alan Madonna, başrolünde olduğu Evita filmi 1997'de Altın Küre Ödül Töreni'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu
Film, 69'uncu Oscar Ödül Töreni'nde de 5 dalda yarıştı.
9) Britney Spears'la tarihe geçen öpüşme
21'inci yüzyılın en ikonik anı, kraliçenin dönemin genç popçuları Christina Aguilera ve Britney Spears ile ortak performansıydı.
2003'teki MTV Ödül Töreni'nde sahnedeki Madonna ve Britney Spears'ın öpüştüğü an halen en tartışmalı fotoğraf karelerinden biri.
10) "Seks" romanından çocuk kitaplarına
Toplamda 30 kitabı olan Madonna, 1992'de yayınlanan ve cinsel fantazilerine de yer verdiği "Sex" (Seks) adlı kitabıyla dikkatleri üzerine çekti.
Çocuk kitabı "The English Roses" (İngiliz Gülleri) ise Amerikan New York Times gazetesinin en çok satanlar listesinde tepeye oturdu.
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Madonna 60 yaşında: Pop'un kraliçesi hakkında bilmeniz gereken 10 şey/madonna-60-yasinda-pop-un-kralicesi-hakkinda-bilmeniz-gereken-10-sey-21043902104390
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