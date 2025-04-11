Madonna'nın Central Park'ta bisiklet turu

Madonna New York'ta bisiklet turunda görüntülendi. 66 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', Manhattan'daki Central Park'ta bisiklet sürerken görüntülendi.

Ardından kalabalık bir caddede otomobillerin önünde pedal çevirirken görülen şarkıcı, soğuğa karşı siyah montu ve beresine eklediği güneş gözlüğüyle sıradan bir New York'lu gibi görünüyordu.

Madonna'ya bisiklet turunda arkadaşları da eşlik etti.

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Madonna, geçtiğimiz günlerde Elton John ile 11 yıllık küslüğüne son vermiş ve bu haberi sosyal medyada paylaşmıştı. İki şarkıcı, Saturday Night Live'da sahne arkasında birlikte poz vererek yıllar sonra barıştıklarını ilan etmişti. Madonna; "Sonunda savaş baltalarını gömdük" mesajıyla fotoğraf paylaşırken; John, "İyileşme anı" notunu düşmüştü.

Elton John, 2004'te Madonna'nın sahne performansını hedef göstererek; "Ne zamandan beri ağız oynatmak canlı müzik oluyor?" şeklinde çıkış yapmış, 'Die Another Day' şarkısını da yerden yere vurmuştu. Madonna'nın sözcüsü, sahnede play-back iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Elton John'u yalanlamıştı.