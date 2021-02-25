Madrid'de toplu Kovid-19 aşılamalarına stadyumda başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Madrid'de toplu Kovid-19 aşılamalarına stadyumda başlandı

İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamalara stadyumda başlandı.

Madrid'de toplu Kovid-19 aşılamalarına stadyumda başlandı
AA

Atletico Madrid kulübüne bağlı olan Wanda Metropolitano Stadı'nda başlayan ilk toplu Kovid-19 aşılaması, Madrid özerk yönetiminde görevli belediye polisleri, sağlık personeli, itfaiyeci ve sivil koruma çalışanlarına yapıldı.

Personel, stadyumun iç bölümündeki geniş koridorlara kurulan masalara gelerek aşısını vuruldu.

Aşılama süreciyle ilgili denetim yapmak için stadyuma gelen Madrid Özerk Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, burada AstraZeneca firmasından alınan aşıların kullanıldığını belirtti.

Ayuso, Madrid özerk yönetimine şimdiye kadar 400 bin doz aşı geldiğini ve 175 bin kişinin ikinci doz aşısını olduğunu kaydetti.

Aşılama için farklı kampanyalar başlattıklarını aktaran Ayuso, aşı tedarikinin ilkbaharda hızlanmasını beklediklerini ve nisandan itibaren Madridlilerin çoğunluğunu aşılayabilecek toplu aşılamaların gerçekleşeceğini duyurdu.

İspanya'nın genelinde stadyumlar, spor ve gösteri salonları gibi büyük mekanlar Kovid-19 toplu aşılamaları için kullanılacak.

Toplu aşılamaların yapılacağı yerler arasında Wanda Metropolitano Stadı'nın yanı sıra İspanya Futbol Federasyonuna ait Las Razos Futbol Şehri Spor Kompleksi, Real Madrid'in basketbol maçlarını oynadığı ve aynı zamanda gösteri salonu olan WiZink Center, Barselona'da Nou Camp Stadı ve Sevilya'da Sanchez Pizjuan Stadı bulunuyor.

Avrupa'da Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da bu zamana kadar 68 bin 468 kişi salgından hayatını kaybetti, toplamda 3 milyon 170 bin 644 vaka tespit edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşma yaptığı aşı üreticisi firmalardan İspanya'ya şimdiye kadar 4 milyon 508 bin 845 doz aşı geldi, 1 milyon 221 bin 183 kişinin ikinci doz aşılanması tamamlandı.

Hükümet, yaz sonuna kadar İspanya'nın nüfusunun (yaklaşık 47 milyon) yüzde 70'inin aşılanması hedefini koymuştu ancak aşı tedarikinde yaşanan gecikmelerden dolayı bu hedefin tutturulması zor gözüküyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lavrov, Ermeni mevkidaşıyla görüştü! - Haberler
DÜNYALavrov, Ermeni mevkidaşıyla görüştü!
SON DAKİKA! Aliyev'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk açıklama! - HABERLER
DÜNYAAliyev'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ...
SON DAKİKA GELDİ: Batı Trakya'ya ABD çıkarması: Askeri teçhizatları taşıyan gemi Dedeağaç'ta - Haberler
DÜNYABatı Trakya'da ABD çıkarması!
Çin lideri Şi: Ülkedeki aşırı yoksulluğu bitirdik
DÜNYAÇin lideri Şi: Ülkedeki aşırı yoksulluğu bitirdik
Ermenistan'da darbe girişimi! Son dakika: Türkiye'den ilk resmi tepki
DÜNYAErmenistan'daki darbe girişimine kınama!
SON DAKİKA: Rus devlet savunma sanayi şirketinden S-400 açıklaması! - Haberler
DÜNYARus devlet savunma sanayi şirketinden S-400 ...
Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kapattı!
DÜNYAFacebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları ...
SON DAKİKA: Ermenistan'da darbe girişiminin ardından Başbakan Paşinyan destekçileri meydanlarda! - Haberler
DÜNYAYüzlerce Paşinyan destekçisi meydanlarda!
SON DAKİKA: Rusya'dan Ermenistan açıklaması! - Haberler
DÜNYARusya'dan Ermenistan açıklaması!
SON DAKİKA! ERMENİSTAN'DA DARBE! Paşinyan: Ülkede bir darbe girişimi yaşanıyor - HABERLER
DÜNYAPaşinyan: Ülkede bir darbe girişimi yaşanıyor