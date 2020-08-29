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Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi, sokakta sigara içilmesini ve gece hayatını yasakladı

İspanya'nın başkenti Madrid'de koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın ardından Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJM) sokakta sigara içilmesinin ve gece hayatının yasaklanması yönünde karar aldı.

İspanya
İHA

Avrupa’da koronavirüs salgının yeniden etkisini arttırması ile birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.

İspanya'da birçok bölge hükümeti gibi başkent Madrid yönetimi de vaka sayılarında yaşanan artışın ardından gece hayatının sonlandırılması ve restoranların terasları dahil sosyal mesafenin korunamadığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması yönünde karar almıştı.

Ancak bu karar yerel mahkeme tarafında merkezi hükümetin OHAL kararı olmadan, insanların temel haklarını sınırlayamayacağı iddia edilerek geçersiz kılınmıştı. Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJM) tarafından alınan karar ile, sokakta sigara içilmesinin ve gece hayatının yasaklanması dahil olmak üzere bölge hükümeti tarafından 18 Ağustos'ta alınan sağlık önlemlerine yasal yetki sağlandı.

TSJM, aldığı karar ile özerk Madrid hükümetinin çıkardığı sağlık önlemleriyle ilgili yasakların geçerli olduğunu kabul etti.

TSJM’nin aldığı kararda, "Her özerk topluluğun sağlık otoriteleri, genel önleyici eylemleri kabul edebilir. Acil veya gerekli sağlık nedenleri olduğunda veya bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almak için uygun gördükleri sağlık önlemlerini ve sınırlamalarını kabul edebilirler" ifadeleri kullanıldı. TSJM’nin kararı ile Madrid bölgesi hükümeti tarafından açıklanan tedbir paketinde yer alan, toplu taşıma araçlarında yiyecek ve içecek tüketiminin de yasaklanması artık yasallaşmış oldu.

İspanya'nın Galiçya özerk bölgesinde ise geçtiğimiz haftalarda koronavirüsün bulaşma tehlikesini arttırdığı gerekçesiyle halka açık yerlerde sigara içmek yasaklanmıştı. Sigara yasağının fiziki mesafe kuralının uygulanamadığı kafe, bar ve restoran teraslarında da geçerli olacağı aktarılmıştı.

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