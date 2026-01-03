Habertürk
        "Maduro ve eşi sürüklenerek çıkartıldı" | Dış Haberler

        "Maduro ve eşi sürüklenerek çıkarıldı"

        ABD basını, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldığını öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:47 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:48
        "Maduro ve eşi sürüklenerek çıkarıldı"
        ABD'li yayın kuruluşu CNN, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle yatak odasından sürüklenerek çıkarıldığını yazdı.

        CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendi.

        Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğunu kaydetti.

        Ne olmuştu?

        Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

        Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

        Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de oldu.

