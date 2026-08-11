Aslıhan Gürbüz'den sosyal medya temizliği: Yenilere yer açılması lazım

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, yıllardır kullandığı sosyal medya hesabında temizlik yapma kararı aldı. Konuyla ilgili yayınladığı videoda takipçi ve takip ettikleri listesini hafifleteceğini belirten Gürbüz, uzun süredir iletişimde olmadığı veya paylaşımlarından keyif almadığı kişileri takipten çıkaracağını ifade etti.

"BENİ BOĞUYOR"

Gürbüz, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: Herkese merhabalar. Bir şeyden bahsedeceğim; bence birçoğumuzda bu var. Yıllardır kullandığımız bu sosyal medya hesapları... 15-20 senedir var. Yıllar evvel birbirimizi takip etmişiz. Bazen önüme bir paylaşılan düşüyor, "Bu kimdi ya, ben niye takip ediyordum?" diyorum. 15 senedir hiç görüşmemişiz, hayatımızda bir sürü şey yaşanmış ama haberimiz yok. Bayramda, seyranda konuşmamışız ya da o dönem paylaşımları hoşuma gitmiş takip etmişim ama şu an sıkılıyorum. Bu durum insanı boğmuyor mu? Evimizde çok fazla eşya olması ve çoğunu kullanmamamız gibi... Beni boğuyor. Sanırım artık keyif almadığım, bana bir fayda sağlamayan, bir şey öğrenmediğim ve uzun yıllardır görüşmediğim herkesi takipten çıkaracağım.

"KİMSEYİ İNCİTMEK İSTEMEM"

Açıklamasının ardından videoya bir de not ekleyen ünlü oyuncu, kimseden tepki çekmek istemediğini vurgulayarak, "Kimseyi incitmek istemem ama yenilere yer açılması lazım. Sokakta görsem tanımayacaklarımı ve bir de arkadaşlarımın her iş kolu için açtığı hesapları da izninizle takipten bırakacağım" notunu düştü.