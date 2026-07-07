Dünyaca ünlü Galli oyuncu Anthony Hopkins, İngiltere'nin FIFA Dünya Kupası zaferini kutladığı fotoğrafıyla tepki topladı. İngiltere forması giyen 88 yaşındaki Hopkins, Meksika forması giyen 70 yaşındaki eşi Stella Arroyave'ye sarılırken görüldüğü fotoğrafa, "Hepimiz kazananız" mesajını yazdı. Hopkins'in bu ifadeyi kullandığı maç, 3-2'lik İngiltere üstünlüğüyle sona erdi.

Son birkaç yıldır ABD'de yaşayan Hopkins'in İngiltere'yi desteklemesini bazı hayranları eleştirdi. Pek çok takipçisi, "Ne yapıyorsun? Sen Gallisin" diye yazarken, bir sosyal medya kullanıcısı "Gururlu bir Galli adam olduğunu sanıyordum" diye tepki gösterdi. İskoçya elendiği ve Galler de elemeleri geçemediği için muhtemelen en yakın memleketi olarak İngiltere'yi seçen Hopkins'in eşi de Meksikalı değil; turnuvada yarışan Kolombiya'da doğdu.

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Hopkins'in ayrıca kutlama fotoğrafındaki hali de hayranlarını şaşırttı. Galler doğumlu yıldızın maç seyrettiği görüntüde, çok zayıflamış ve sakal bırakmış olması dikkat çekti.

En çok, 1991'de oynadığı 'Kuzuların Sessizliği' filmindeki Dr. Hannibal Lecter rolüyle tanınan Hopkins, bu performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.

2020 yapımı 'The Father' filmindeki performansıyla eleştirmenlerden büyük övgü alan Hopkins, 2021'de En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan en yaşlı aktör oldu.