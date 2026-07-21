Ayşe Nazlı Yumlu: Seni her gün biraz daha çok özlüyorum
Ayşe Nazlı Yumlu, geçtiğimiz ay kaybettiği babası Reha Muhtar'ı doğum gününde andı. Yumlu, "Sen hep 21 Temmuz'un ikimizin günü olduğuna inanır, doğum günümüzü birlikte kutlardın. Seni her gün biraz daha çok özlüyorum" dedi
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 18:52 Güncelleme:
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3 Haziran'da kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar, doğum gününde kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından unutulmadı.
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Muhtar'ın, şarkıcı Nilüfer ile birlikteliği döneminde dört aylıkken evlat edindiği Ayşe Nazlı Yumlu, kendisiyle aynı doğum gününü paylaşan babasının yeni yaşını kutladı.
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"DOĞUM GÜNÜMÜZÜ BİRLİKTE KUTLARDIN"
Babasıyla olan çocukluk anılarını yayımlayan Yumlu, paylaşımında şu sözlere yer verdi: İyi ki doğdun babişkom. Sen hep 21 Temmuz'un ikimizin günü olduğuna inanır, doğum günümüzü birlikte kutlardın. Bu yıl sensiz... Doğum günün kutlu olsun. Seni her gün biraz daha çok özlüyorum.