Brad Pitt'in cesur stili

Pitt ve Ramon, ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıkları 2022'nin sonlarından beri, yani yaklaşık dört yıldır birlikte. İkili ilk kez Kasım 2022'de Los Angeles'ta Bono'nun konserinde birlikte kamuoyu önüne çıktı.

İkili, Eylül 2024'teki Venedik Film Festivali, Temmuz 2024'teki Britanya Grand Prix'si, 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerindeki ABD Açık tenis finalleri de dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerde birlikte boy gösterdi.