Brad Pitt'in cesur stili
Kız arkadaşı Ines de Ramon ile çıktığı romantik akşam yemeğinde, pembe pantolon ve turkuaz ceketiyle tüm bakışları üzerine çeken Brad Pitt'i beğenenler de oldu, eleştirenler de. Ünlü oyuncuyu, "Acil stilist lazım" şeklinde alaya alanlar da vardı
Brad Pitt, dün akşam Fransa'nın başkenti Paris'te kız arkadaşı Ines de Ramon'la çıktığı romantik akşam yemeğinde pembe pantolon giydiği tarzıyla dikkat çekti.
62 yaşındaki Hollywood yıldızı, şarkıcı James Blake'in konserini izledikten sonra gittiği restoranda, dikkat çekici turkuaz bir ceketle kombinlediği cesur pantolonu sayesinde tüm bakışları üzerine çekti.
Beyaz gömlek, siyah ayakkabı ve altın çerçeveli gözlüklerle görünümünü tamamlayan Pitt, 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı kız arkadaşıyla el ele tutuşurken keyifli pozlar verdi.
Pitt'in fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, cesur stiline dair yorumlar yağdı. Pitt'i beğenen hayranları kadar, seçimini zevksiz bulanlar da vardı.
"Brad Pitt'e acilen bir stilist lazım", "Bütün o paraya rağmen hâlâ iyi giyinemiyor" gibi yorumlar yapıldı.
Pitt ve Ramon, ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıkları 2022'nin sonlarından beri, yani yaklaşık dört yıldır birlikte. İkili ilk kez Kasım 2022'de Los Angeles'ta Bono'nun konserinde birlikte kamuoyu önüne çıktı.
İkili, Eylül 2024'teki Venedik Film Festivali, Temmuz 2024'teki Britanya Grand Prix'si, 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerindeki ABD Açık tenis finalleri de dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerde birlikte boy gösterdi.
Pitt'in Ramon'la birlikteliğinden bu yana stili hep mercek altında. Ünlü oyuncunun Ramon'dan sonra daha renkli ve dikkat çekici giyinmeye başlaması konuşuluyor.
Pitt, daha önce de cesur stiliyle manşetlerde yer aldı. Ünlü oyuncu için "Genç sevgilisiyle birlikte tarzını da gençleştirdi" yorumları yapıldı.