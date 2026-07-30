ÇANAKKALE'DEKİ YANGINDA YANAN ALANLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale'de 6 buçuk saatte kontrol altına alınan yangındaki yanan alanlar drone ile görüntülendi.Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler havadan 6 helikopter, karadan ise 1... Daha Fazla Göster Çanakkale'de 6 buçuk saatte kontrol altına alınan yangındaki yanan alanlar drone ile görüntülendi.Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler havadan 6 helikopter, karadan ise 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlar ile müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da su tankerleri ile ekiplere destek verdi. Yangında yoğun duman nedeniyle özel yaşlı bakım merkezi tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yangın 6 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi.(İHA) Daha Az Göster