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        Haberler Magazin Güven Kıraç evlendi

        Güven Kıraç evlendi

        Ünlü oyuncu Güven Kıraç'ın, 4 yıldır birlikte olduğu Merve Topugil ile sessiz sedasız evlendiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        2022'de 12 yıllık eşi Başak Kıraç'tan boşanan Güven Kıraç, yeniden nikah masasına oturdu.

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        Ünlü oyuncunun 4 yıldır birlikte olduğu Merve Topugil ile evlendiği ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 66 yaşındaki oyuncu, 36 yaşındaki Topugil ile az sayıda yakınının katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

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        İHANET İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

        Güven Kıraç'ın eşi Başak Kıraç'ı, Merve Topugil aldattığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu ve o dönem sevgilisi olan Topugil'in Beyoğlu'nda çekilen samimi fotoğrafları objektiflere yansımıştı.

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        "BOŞANDIK"

        Güven Kıraç, "Bir ilişkinin, bir evliliğin bitmesi boşanmadan çok önce oluyor, boşanma son noktadır. Çiftler bazen anlaşamaz ve ilişkileri bitebilir. Biz de anlaşmalı olarak boşandık, saygı ve sevgi çerçevesinde kızımızın ebeveynleri olarak kalacağız. Çıkan haberler beni olduğu kadar ailemi de üzmekte. Ayrıca benim ve kız arkadaşımın yaşları ve kız arkadaşım ile aramdaki yaş farkına ilişkin haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Sizlerden özel hayatıma saygı gösterilmesini rica ediyorum" demişti.

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