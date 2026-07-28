Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İlayda Güvenç, Miss Supramodel etabında Avrupa birincisi seçildi

        İlayda Güvenç, Miss Supramodel etabında Avrupa birincisi seçildi

        Miss Supranational 2026'da Türkiye'yi temsil eden İlayda Güvenç, yarışma öncesi düzenlenen Miss Supramodel etabında Avrupa birincisi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 07:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Türkiye'yi Miss Supranational 2026 yarışmasında temsil eden İlayda Güvenç, yarışma öncesinde düzenlenen Miss Supramodel etabında Avrupa birincisi oldu.

        2

        Yarışmada Türkiye adına mücadele eden Güvenç, organizasyon kapsamında düzenlenen Miss Supramodel etabında Avrupa birinciliğini elde etti.

        3
        <strong>"AVRUPA BİRİNCİSİ OLAN İLAYDA GÜVENÇ'İ KUTLUYORUZ"</strong>

        "AVRUPA BİRİNCİSİ OLAN İLAYDA GÜVENÇ'İ KUTLUYORUZ"

        Gelişme, Miss Turkey'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, "Miss Supranational yarışmasında bugün gerçekleşen Miss Supramodel etabında Avrupa birincisi olan İlayda Güvenç'i kutluyoruz. Tebrikler İlayda" ifadelerine yer verildi.

        4
        <strong>"DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ"</strong>

        "DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ"

        İlayda Güvenç ise paylaşımı, "Ülkeme bir gurur daha yaşatabildiysem ne mutlu bana. Daha yolun başındayız" sözleriyle yanıtladı.

        5

        Miss Supranational'ın 17'ncisi, 31 Temmuz 2026'da Polonya'nın Nowy Sącz kentindeki Strzelecki Park Amfitiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk TV'ye konuştu

        Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Ağıralioğlu Yeni Parti'nin kurulması ile ilgili "Bence öngördüklerinden başka bir enerji çıkacaktır. Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini sorguladıkları, butlan kararıyla YSK kararlarının boşa düştüğ...
        #İlayda Güvenç
        #Miss Supranational
        #Miss Supramodel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık açıklamaları
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık açıklamaları
        ABD Kongresi'ne Infantino çağrısı
        ABD Kongresi'ne Infantino çağrısı
        Yoğun bakıma alındı... Otizmli kız çocuğuna komşu şiddeti!
        Yoğun bakıma alındı... Otizmli kız çocuğuna komşu şiddeti!
        "Netanyahu ülkeden gizlice ayrıldı"
        "Netanyahu ülkeden gizlice ayrıldı"
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem
        Karadağ, Türkiye'ye vize uygulayacak
        Karadağ, Türkiye'ye vize uygulayacak
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        Doktorlar emeklilikte adalet bekliyor
        Doktorlar emeklilikte adalet bekliyor
        Sekizinci kez ameliyat olacak
        Sekizinci kez ameliyat olacak
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Sosyal medyanın yeni gözdesi: Fas ruju!
        Sosyal medyanın yeni gözdesi: Fas ruju!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        Beşiktaş'a Brezilyalı stoper!
        Beşiktaş'a Brezilyalı stoper!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel farklı suçlardan da tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel farklı suçlardan da tutuklandı