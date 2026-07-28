İlayda Güvenç, Miss Supramodel etabında Avrupa birincisi seçildi
Miss Supranational 2026'da Türkiye'yi temsil eden İlayda Güvenç, yarışma öncesi düzenlenen Miss Supramodel etabında Avrupa birincisi oldu
Türkiye'yi Miss Supranational 2026 yarışmasında temsil eden İlayda Güvenç, yarışma öncesinde düzenlenen Miss Supramodel etabında Avrupa birincisi oldu.
Yarışmada Türkiye adına mücadele eden Güvenç, organizasyon kapsamında düzenlenen Miss Supramodel etabında Avrupa birinciliğini elde etti.
"AVRUPA BİRİNCİSİ OLAN İLAYDA GÜVENÇ'İ KUTLUYORUZ"
Gelişme, Miss Turkey'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, "Miss Supranational yarışmasında bugün gerçekleşen Miss Supramodel etabında Avrupa birincisi olan İlayda Güvenç'i kutluyoruz. Tebrikler İlayda" ifadelerine yer verildi.
"DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ"
İlayda Güvenç ise paylaşımı, "Ülkeme bir gurur daha yaşatabildiysem ne mutlu bana. Daha yolun başındayız" sözleriyle yanıtladı.
Miss Supranational'ın 17'ncisi, 31 Temmuz 2026'da Polonya'nın Nowy Sącz kentindeki Strzelecki Park Amfitiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.