İlayda Güvenç, Miss Supramodel etabında Avrupa birincisi seçildi

Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk TV'ye konuştu

Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Ağıralioğlu Yeni Parti'nin kurulması ile ilgili "Bence öngördüklerinden başka bir enerji çıkacaktır. Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini sorguladıkları, butlan kararıyla YSK kararlarının boşa düştüğ... Daha Fazla Göster Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Ağıralioğlu Yeni Parti'nin kurulması ile ilgili "Bence öngördüklerinden başka bir enerji çıkacaktır. Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini sorguladıkları, butlan kararıyla YSK kararlarının boşa düştüğü, yargı eliyle siyasetin dizayn edildiği bir propaganda yürütüldü. Ben bu süreçte parti kapatma kararından daha hasarlı, daha öngörülemez bir şey oluşturduğunu düşünüyorum. Bence kapatma kararı butlan kararından daha az zarar verirdi" dedi Daha Az Göster