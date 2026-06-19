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        Haberler Dünyadan NBA takımı New York Knicks'in 53 yıl sonra gelen şampiyonluğunu ünlüler de kutladı

        NBA takımı New York Knicks'in 53 yıl sonra gelen şampiyonluğunu ünlüler de kutladı

        Timothee Chalamet, Ben Stiller, Teyana Taylor gibi basketbol tutkunu ünlü isimler, New York Knicks'in 53 yıl sonra gelen şampiyonluğunu sokaklarda kutlayanlara katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        1973 sezonundan sonra ilk kez şampiyonluğa ulaşan NBA takımı New York Knicks, 53 yıl sonra gelen şampiyonluğu New York şehri turu yaparak, taraftarlarıyla birlikte kutladı.

        Aşağı Manhattan'dan başlayan ve Belediye Binası'nda son bulan turun ardından Knicks oyuncularına şehrin sembolik anahtarları takdim edildi.

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        Şampiyonluk kutlamalarında, 1985-2000 yılları arasında New York Knicks forması giyen ve takımla 1994 ile 1999 yıllarında final oynayan Patrick Ewing'in yanı sıra 1970 ve 1973 yıllarında takımla şampiyonluğa ulaşan Walt 'Clyde' Frazier de kutlamalarda boy gösterdi.

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        Kutlamaların ünlü katılımcıları da vardı. New York Knicks'e olan sevgisi herkesçe bilinen oyuncu Timothee Chalamet, şampiyonluk turuna katılan isimler arasındaydı.

        Oyuncu, mavi-turuncu Knicks renklerini taşıyan kıyafetiyle geçit töreninde yer aldı ve kalabalıkta hayranlarıyla el sıkışırken görüntülendi.

        'Wonka' filmi yıldızı, Knicks maçlarını, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kylie Jenner ile birlikte seyrederken görülmüştü.

        Chalamet'nin yanı sıra başka ünlü isimler de tuttukları takımın şampiyonluğunu kutlamak için New York sokaklarındaydı.

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        Teyana Taylor

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        Ben Stiller

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        Alicia Keys

        7

        Spike Lee

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        Martha Stewart

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        Teyana Taylor

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        #Timothee Chalamet
        #New York Knicks
        #Basketbol
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