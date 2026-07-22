Osman Kaya ve Selin Işık bebek bekliyor
Geçtiğimiz yıl aralık ayında evlenen oyuncu Selin Işık ile yönetmen Osman Kaya, bebek heyecanı yaşadıklarını duyurdu
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 23:56 Güncelleme:
1
Yönetmen Osman Kaya ile bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Selin Işık, geçtiğimiz yıl aralık ayında hayatlarını birleştirmişti.
2
Ünlü çiftten sevenlerine müjdeli bir haber geldi ve ikili, ailelerini büyüteceklerini duyurdu.
3
"BEBEĞİMİZİ İLK DEFA BU KADAR YAKINDAN GÖRDÜK"
Eşi Osman Kaya ile doktor kontrolüne giden Işık, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, "Bebeğimizi ilk defa bu kadar yakından gördük" ifadelerini kullandı.