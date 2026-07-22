Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Osman Kaya ve Selin Işık bebek bekliyor

        Osman Kaya ve Selin Işık bebek bekliyor

        Geçtiğimiz yıl aralık ayında evlenen oyuncu Selin Işık ile yönetmen Osman Kaya, bebek heyecanı yaşadıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 23:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yönetmen Osman Kaya ile bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Selin Işık, geçtiğimiz yıl aralık ayında hayatlarını birleştirmişti.

        2

        Ünlü çiftten sevenlerine müjdeli bir haber geldi ve ikili, ailelerini büyüteceklerini duyurdu.

        3
        <strong>"BEBEĞİMİZİ İLK DEFA BU KADAR YAKINDAN GÖRDÜK"</strong>

        "BEBEĞİMİZİ İLK DEFA BU KADAR YAKINDAN GÖRDÜK"

        Eşi Osman Kaya ile doktor kontrolüne giden Işık, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, "Bebeğimizi ilk defa bu kadar yakından gördük" ifadelerini kullandı.

        4
        <strong>"HER GEÇEN GÜN SABIRSIZLANIYORUM"</strong>

        "HER GEÇEN GÜN SABIRSIZLANIYORUM"

        38 yaşındaki oyuncu, yaptığı bir diğer paylaşımda ise, "Birinci üç aylık dönem bitiyor. Her geçen gün sabırsızlanıyorum" şeklindeki notu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri: Ahbap soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı, Özgür Özel'in vedası sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama, eğitim helikopteri düştü

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.AHBAP SORUŞTURMASI: 5 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDIAHBAP Derneği soruşturması kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Bugüne kadar soruşturma kaps...
        #Osman Kaya
        #Selin Işık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil
        Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da fırtına etkili oldu
        Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da fırtına etkili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz
        Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!