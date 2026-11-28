Rıza Kocaoğlu ile İlay Erkök hakkında aşk iddiası
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ile meslektaşı İlay Erkök'ün yaklaşık bir aydır birliktelik yaşadığı öne sürüldü
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, özel hayatına dair ortaya atılan aşk iddiasıyla gündeme geldi.
TV100'de yer alan habere göre; Kocaoğlu'nun, meslektaşı İlay Erkök ile yaklaşık bir aydır birliktelik yaşadığı öne sürüldü.
Rıza Kocaoğlu ve İlay Erkök'ten aşk iddiasına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, ikilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeleri de gözlerden kaçmadı.
Ayrıca Erkök'ün sosyal medya hesabındaki bir paylaşım, ikilinin Kazakistan'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Türk Film Günleri'ne birlikte katıldığını ortaya koydu.
"BEN ÇOK YALNIZIM" DEMİŞTİ
Öte yandan Kocaoğlu, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada hayatında kimsenin olmadığını belirtmişti. Özel hayatıyla ilgili konuşan oyuncu, "Yalnızım arkadaşlar, ne yazık ki... Ben çok yalnızım" ifadelerini kullanmıştı.