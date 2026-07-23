Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı Yunanistan tatilinde
Evliliklerinde yaşadıkları krizi geride bırakan Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, kızları Leyla Pera ile birlikte Yunanistan tatiline çıktı. Lara Paşalı, sosyal medyada o anları takipçilerinin beğenisine sundu
Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, 2022 yılında dünyaevine girmiş ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kriz yaşayan çift, 22 Nisan'da ortak bir açıklama yayınlayarak evliliklerinde zorlu bir süreçten geçtiklerini doğrulamıştı.
Yaptıkları açıklamaların ardından sosyal medya paylaşımlarıyla bu sıkıntılı dönemi geride bıraktıklarını gözler önüne seren çift, birlikte tatile çıktı.
36 yaşındaki oyuncu ve Lara Paşalı, rotayı Yunanistan'a çevirdi. Çift, kızlarıyla birlikte çıktığı tatilde yorgunluk atarak tatilin tadını çıkardı.
O anları ise Lara Paşalı, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturmayı ihmal etmedi. Çiftin bu fotoğrafları, sevenlerinin beğenisini topladı.