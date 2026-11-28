Şüheda Erkoç, Miss Friendship'te 12'nci oldu
Çin'de düzenlenen 'Miss Friendship International 2026' yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Şüheda Erkoç, yarışmayı 12'nci sırada tamamladı
Tescilli güzel Şüheda Erkoç, 'Miss Friendship International 2026' yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.
45 ülke ve bölgeden adayların yer aldığı 16 günlük program, Çin'in Chengdu kentine bağlı Dayi ilçesindeki Anren Antik Kenti'nde yapılan finalle sona erdi. Yarışmayı Tataristan temsilcisi Anna Potapova kazandı.
Türkiye'yi temsil eden Şüheda Erkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla organizasyonu 12'nci sırada tamamladığını açıkladı.
"BENİM İÇİN TARİFSİZ BİR GURURDU"
Erkoç, Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Ülkemi, bayrağımı ve Türkiye'nin adını uluslararası bir sahnede taşımak benim için tarifsiz bir gururdu. Miss Friendship International yolculuğumda edindiğim deneyimler, kurduğum dostluklar ve ilk 12'de yer alarak ülkeme dönmek benim için unutulmaz bir başarı ve anı olarak kalacak. Türkiye'yi temsil etmiş olmanın gururunu yaşıyorum.
Şüheda Erkoç, 2025 yılında düzenlenen 'Miss Model of The World' yarışmasında da Türkiye'yi temsil etmişti.
65 ülkenin katıldığı yarışmada dünya altıncısı olan Erkoç, 'En İyi Ulusal Kostüm' etabında ise birincilik kazanmıştı.
Fotoğraflar: Instagram