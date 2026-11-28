"BENİM İÇİN TARİFSİZ BİR GURURDU"

Erkoç, Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Ülkemi, bayrağımı ve Türkiye'nin adını uluslararası bir sahnede taşımak benim için tarifsiz bir gururdu. Miss Friendship International yolculuğumda edindiğim deneyimler, kurduğum dostluklar ve ilk 12'de yer alarak ülkeme dönmek benim için unutulmaz bir başarı ve anı olarak kalacak. Türkiye'yi temsil etmiş olmanın gururunu yaşıyorum.