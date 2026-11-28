"NORMAL KARŞILADIM"

Kendinden 9 yaş küçük biriyle evlendiği için sosyal medyada yapılan eleştirilere değinen Ziynet Sali, "Çok yüklendiler tabii. Ben bu durumu daha normal karşıladım ama Erkan bu dünyaya çok yabancı olduğu için ilk başta biraz afalladı. Şimdi o da alıştı, insanlar da sevgimizi gördü. Bu yaşla ilgili değil, tamamen sevgiyle alakalı bir durum. Zaten sevginin, aşkın yaşı yok" diye konuştu.