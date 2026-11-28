Ziynet Sali: Aşkın yaşı yok
Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, katıldığı bir programda kendisinden 9 yaş küçük eşi Erkan Erzurumlu ile evliliğine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Sali, "Sevginin, aşkın yaşı yok" dedi
Şarkıcı Ziynet Sali, 2019 yılında nikâh masasına oturduğu gitarist eşi Erkan Erzurumlu ile evliliği, müzik kariyeri ve hakkında yapılan eleştirilere dair samimi açıklamalarda bulundu.
"ÇOK GÜZEL BİR DÜNYA YAŞIYORUM"
Evliliğinin hayatına kattığı değerlerden bahseden Ziynet Sali, "Erkan hayatıma hem kişisel olarak hem de bir müzisyen olarak çok şey kattı diyebilirim. Gerçi evlendiğin insana da bağlı olabilir ama kendi adıma söyleyecek olursam son iki yıldır çok güzel bir dünya yaşıyorum açıkçası" dedi.
Evliliğinin ardından sevenleriyle arasına mesafe girmediğini, aksine aralarındaki bağın güçlendiğini ifade eden şarkıcı, "Tam tersi, artıyor. Özellikle çifti de birbirine yakıştırıyorsa daha farklı bir enerji oluşuyor orada. Belki de eskiden öyleydi ama bu dönemde, bu yeni dünyada tam tersi diye düşünüyorum. Ben de o güzelliği yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
"EVLİLİK BENİ ZORLAMADI"
Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına konuk olan şarkıcı, eşiyle hem iş hem de özel hayatta sürekli birlikte olduklarını anlatarak şunları söyledi: Çok özlüyoruz birbirimizi. Evlendik ve pandemi başladı; hayatımızın en hızlandırılmış dönemini yaşadık. Ortak noktamız çok fazla. Müziğime çok şey katıyor; özgürlüğüne düşkün, her işini tek başına yapan biri olarak evlilik beni zorlamadı.
"NORMAL KARŞILADIM"
Kendinden 9 yaş küçük biriyle evlendiği için sosyal medyada yapılan eleştirilere değinen Ziynet Sali, "Çok yüklendiler tabii. Ben bu durumu daha normal karşıladım ama Erkan bu dünyaya çok yabancı olduğu için ilk başta biraz afalladı. Şimdi o da alıştı, insanlar da sevgimizi gördü. Bu yaşla ilgili değil, tamamen sevgiyle alakalı bir durum. Zaten sevginin, aşkın yaşı yok" diye konuştu.
Müzik sektöründeki duruşunu değerlendiren Sali, "Müziği sadece para kazanma aracı olarak kullananlar da var ama gerçekten müzisyen ruhuyla yeni değerler üretip farklı hedefleri olan insanlar da var ki ben onlardan biriyim. İnandığınız ve istediğiniz bir şeyi ortaya koyup o sonuca ulaşıyorsanız, başarı geldikten sonra para kendiliğinden geliyor" ifadelerini kullandı.
"JENNİFER LOPEZ'E BENZEMEMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM"
Jennifer Lopez'e benzetilmesi hakkında da konuşan Sali, ünlü şarkıcının tarzını beğendiğini ancak onu taklit etmediğini belirtti. Sali, "Bilinçli yaptığım bir şey değildi. Jennifer Lopez çok güzel bir kadın ve stilini seviyorum. Bir dönem taklit ediyormuşum gibi gösterilmek beni üzmüştü. Ben sadece beğendiğim bir tarzdan ilham alıyordum. Jennifer Lopez'e benzememek için uğraşıyorum" dedi.
"SEKRETER OLARAK BAŞLADIM"
Kariyerinin dönüm noktasını anlatan Sali, 1999 Marmara Depremi'nin ardından atanamayınca müzik sektörüne girdiğini söyledi. Şarkıcı, "Çiguli'nin patladığı dönem işsizdim, şirketine sekreter olarak başladım. Sonra basın danışmanı oldum. Şirket kapanınca farklı bir projeyle yoluma devam etmeye karar verdim" şeklinde konuştu.
"TEKERLEKLİ SANDALYEDE SAHNEYE ÇIKTIM"
Sahne hayatında yaşadığı talihsiz bir kazayı da paylaşan Sali, sözlerini şöyle noktaladı: Bir yılbaşı gecesi sahnede tabaklar kırılırken parçalardan biri ayağıma geldi. Kan kaybından dolayı sahnede sendeledim. Dikiş atılması için gittiğimiz hastanede tendonlarımın kesildiği anlaşıldı. O kazadan sonra iki ay boyunca tekerlekli sandalyede sahneye çıktım. Hâlâ çok uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giyemiyorum.
Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram