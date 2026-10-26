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        Haberler Müzik İlkay Şencan'dan 'Origin'

        İlkay Şencan'dan 'Origin'

        DJ ve prodüktör İlkay Şencan, Anadolu melodilerini Latin ritimleriyle buluşturduğu yeni çalışması 'Origin'i dinleyicilerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        İlkay Şencan'dan 'Origin'

        İlkay Şencan, 'Şaşkın' ve 'Rakkas' (Shake It) çalışmalarının ardından yeni projesi 'Origin'i dinleyicilerin beğenisine sundu.

        Albüm; Türk müziğinin melodik mirasını Afro house, house ve World müzik türleriyle, İspanyol ve Latin ritimleriyle harmanlıyor. Sanatçı, projeyi hazırlarken temel amacının sevdiği şarkıları kendi ses tasarımıyla birleştirerek küresel ölçekte karşılığı olan bir iş ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.

        Toplam 7 parçadan oluşan çalışmada İlkay Şencan'a Mahmut Orhan, Buray, ARVIII, BeatItPunk ve Levent Lodos gibi isimler eşlik etti. EP'nin prodüksiyon, besteleme ve söz yazarlığı süreçlerinde tamamen Şencan'ın imzası bulunurken; miks ve mastering aşamaları, 'Şaşkın' parçasında İlkay Şencan, diğer şarkılarda ise Şencan ve Celil Yavuz ortaklığıyla tamamlandı.

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        Album Tracklist: 'Origin'

        1. İlkay Sencan, ARVIII – Badabum Cha Cha

        2. İlkay Sencan, Mahmut Orhan – Şaşkın

        3. İlkay Sencan – Rakkas (Shake It)

        4. İlkay Sencan – Único Color

        5. İlkay Sencan, Buray – Mi Amor

        6. İlkay Sencan, BeatItPunk – Boca

        7. İlkay Sencan, Levent Lodos – Haram Beats

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