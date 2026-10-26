'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk'ın, Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde saklanan sırlar bir bir gün yüzüne çıkarken gerilim ve duygusal hesaplaşmalar giderek büyüyor.

Yayınlanan tanıtımda Kadir, sevdiği kadın ve ailesiyle mutluluğun tarifini yaparken Tolga ve Özlem arasında ipler iyice geriliyor. Kader, Tolga’nın Ali’den ve Kadir’den vazgeçmeyeceğini dile getirirken iki kardeşin arasındaki güçlü bağ da ekranlara yansıyor. Kader’in Özlem’e “Birkaç haftalık ömrüm kaldı!” sözleri ise yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı iyice artırıyor.

REKLAM

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.