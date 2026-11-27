Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl, geçtiğimiz günlerde safra kesesinde taş tespit edilmesi üzerine İstanbul'daki bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tetkik ve kontrollerin ardından doktorlar, 60 yaşındaki sanatçının safra kesesinin ameliyatla alınmasına karar vermişti.

Yavuz Bingöl'ün 2024 yılında evlendiği eşi Nilşah Ağaoğlu, 12 gündür hastanede tedavi gören sanatçının taburcu edildiğini ancak henüz ameliyat olamadığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"12 GÜNÜN SONUNDA TABURCU OLUYORUZ"

Bingöl'ü yalnız bırakmayan Nilşah Ağaoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 12 gün sonunda hastaneden taburcu oluyoruz. Arayan, soran, gelen, gelemeyen; 12 gündür bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sevgiler. Ameliyatı hâlâ olamadı, 4 hafta sonra.

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Öte yandan Bingöl, temmuz ayında da safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşamış ve bu nedenle Malatya'daki konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. O dönem yaptığı açıklamada sağlık durumunun ciddi olmadığını belirten sanatçı, safra kesesinin ileri bir tarihte ameliyatla alınacağını ifade etmişti.

Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram