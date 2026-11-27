2007'de 'Grace Kelly' ile dünya çapında müzikseverlerin hayatına giren MIKA, gelecek yıl yeniden İstanbul'a geliyor. Pop müziğin en özgün seslerinden biri olan sanatçı, 4 Aralık 2027'de Volkswagen Arena'da sahne alacak.

2007 yılında yayımladığı ilk albümü 'Life in Cartoon Motion' ile uluslararası müzik sahnesine hızlı bir giriş yapan MIKA, 'Grace Kelly' başta olmak üzere 'Relax, Take It Easy', 'Love Today' ve 'Happy Ending' gibi hitleriyle pop tarihine adını yazdırdı. Dünya çapında 8 milyonun üzerinde albüm satışı ve milyarlarca dinlenmeye ulaşan albümü, sanatçının kendine has müzikal evreninin kapılarını açtı.

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The Boy Who Knew Too Much, The Origin of Love, No Place in Heaven, My Name Is Michael Holbrook ve Hyperlove gibi albümleriyle müzikal yolculuğunu zenginleştiren sanatçı; Pharrell Williams ve Ariana Grande gibi isimlerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle de farklı müzikal dünyaları buluşturdu.