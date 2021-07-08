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Magnesia Antik Kenti'nde hedef Zeus tapınağı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde bu yıl çalışmalar Artemis kutsal alanının batısındaki Agora'da yapılacak

Magnesia Antik Kenti'nde hedef Zeus tapınağı
AA

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

AA'nın haberine göre Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, bu yıl çalışmaların Artemis kutsal alanının batısındaki Agora'da yapılacağını ifade etti.

Agora'nın antik dönemlerinde pazar yeri olarak adlandırıldığını dile getiren Kökdemir, "Magnesia'daki Agora ise pazar yerinden öte dini yönü olan bir yer. Buranın içerisinde Anadolu Helenistik döneminin en önemli tapınaklarından birisi olan Zeus tapınağı bulunuyor. Tapınak toprak altında Agora'nın içerisinde duruyor. Eğer bu yıl başarabilirsek, tapınağa doğru çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de Magnesia Antik Kenti'nin Aydın'ın en kıymetli kültür değerlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Alanda bulunan stadyumun büyüklüğüyle dünyada beşinci sırada olduğunu anımsatan Tuncer, "Biz burada muazzam bir potansiyel görüyoruz. Kazı başkanlığımız, müze müdürlüğümüz ve Germencik Belediyesi ile güç birliği içinde görselliği yükseltecek antik kentin kazı çalışmalarını hızlandırıp bir an önce turizmde maksimum seviyeye getirmek niyetindeyiz" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise antik kentte uzun süredir emek harcandığını kaydetti.

Magnesia Antik Kenti'ni turizme kazandırmak istediklerini anlatan Öndeş, "Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çok güzel bir uyum sağlandı. En kısa sürede burayı yerli ve yabancı turizme kazandırırsak Germencik'in önemli bir yanını ortaya çıkarmış olacağız" diye konuştu.

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