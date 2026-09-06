Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Magnum 2. dönem çekiliş tarihi belli oldu
Magnum çekiliş sonuçları için beklenen tarih yaklaşıyor. Kampanyaya katılanların gözü Magnum 2. dönem çekilişine çevrildi. "Magnum 2. dönem çekilişi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtı araştırılırken, çekiliş takvimi de belli oldu. İşte 2026 Magnum çekiliş sonuçları ve 2. dönem çekiliş tarihi...
2026 Magnum çekilişine katılan vatandaşların gözü 2. dönem çekilişine çevrildi. Kampanya kapsamında düzenlenen çekilişlerde belirlenen talihliler arasında yer almak isteyen katılımcılar, “Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, Magnum çekilişi ne zaman, sonuçları nereden öğrenilir?” sorularına yanıt arıyor. Kampanyanın açıklanan takvimine göre 2. dönem çekiliş tarihi ve sonuçların ilan edileceği tarih netleşti. İşte, 2026 2. Dönem Magnum çekiliş tarihi…
MAGNUM 2. DÖNEM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
2026 Magnum kampanyasının 2. dönem çekilişi 8 Eylül 2026 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş noter huzurunda yapılacak. Kampanyaya katılanlar, çekiliş sonucunda asil ve yedek talihliler listesinde yer alıp almadıklarını takip edecek.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Magnum 2. dönem çekiliş sonuçlarının 12 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Çekilişte belirlenen asil ve yedek talihlilerin isimleri sonuçların ilan edilmesiyle birlikte duyurulacak. Katılımcılar, sonuçların açıklanmasının ardından asil ve yedek talihliler listesinde isimlerinin bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek. Ödül kazanan talihlilerin ise kampanya şartlarında belirtilen süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Magnum çekiliş sonuçları kampanyaya ilişkin resmi kanallardan takip edilebilecek. 2026 Magnum çekilişine ilişkin duyuruların resmi kampanya kanallarından takip edilmesi gerekiyor. Katılımcılar, açıklanacak asil ve yedek talihliler listesi üzerinden çekiliş sonucunu kontrol edebilecek.
2026 MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE 2. DÖNEM TARİHLERİ
2026 Magnum kampanyasında 2. dönem çekilişi 8 Eylül 2026'da saat 11.00'de yapılacak. Çekilişin ardından asil ve yedek talihlilerin isimleri 12 Eylül 2026'da açıklanacak.