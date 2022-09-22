Mahkemede tercümana jiletle saldırdı!

Olay, geçen yıl 12 Temmuz'da, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah, dershaneden eve dönerken takip ettiği Ayşegül Aydın'ı ağaçlık alana sürükledi. Burada cinsel istismar girişiminde bulunan Atikullah, kendisine direnen Aydın'ın boğazını sıkıp, başına taşla vurarak yaraladı.

Atikullah, Ayşegül'ün çamaşırlarını giydirip, yol kenarına getirdi, daha sonra da kızı yaralı gördüğünü belirterek, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Bu sırada olay yerinden kaçan Muhammed Atikullah, jandarma tarafından yakalandı.

"HABERSİZCE BOĞAZINI SIKTIM"

Muhammed Atikullah, savcılıktaki ilk ifadesinde şunları söyledi:

"Olay günü alkol aldım ve cami civarında dolaştığım sırada Ayşegül'ü gördüm. Alkolün etkisiyle hoşuma gitti. Beğendim ve gittiği yöne doğru arkasından takip ettim. Tenha ve ağaçlık bir yere geldiğimizde, arkadan yaklaşarak habersizce boğazını sıktım ve etkisiz hale getirmeye uğraştım.

YAŞAYIP YAŞAMADIĞINI KONTROL ETTİM

Aniden baygınlık geçirip, yolun kenarına düşerek kafasını çarptı. Sürükleyip, çalılık ve ağaçlık alana soktum. Pantolonunu çıkarttım. Çevreden sesler gelince pantolonunu giydirdim. Biraz uzaklaştım, sonra geri gelip yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Yüzünde sıcaklık ve ağzında köpük vardı.

OLUP BİTENLERİ KENARDAN İZLEDİM

Çantasındaki ıslak mendil ile ağzını ve yüzünü sildim. Yarım saat ayıltmaya çalıştım, başaramayınca sırtıma alıp yol kenarına taşıdım. Yakın bir iş yerinden bir şahıs geldi. Bir araç durdu, sağlık ekiplerine haber vermelerini istedim. Kalabalık olunca biri kızı tanıdı ve ailesine bilgi verdiler. Olup bitenleri kenardan izledim hatta kız arabaya konulurken yardım ettim."

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Muhammed Atikullah hakkında "nitelikli kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel istismar" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma salonunda Ayşegül'ün ailesi ve avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Muhammed Atikullah, bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle davaya katıldı. Duruşmada ifade veren Muhammed Atikullah, "Ayşegül beni görünce korktu ve yere düştü, ben yapmadım" diye konuştu.