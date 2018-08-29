Johnny Depp, 55 yaşındaki avukatı Jacob Bloom ve şirketinin 18 yıllık ilişkilerini 2017 yılında yasadışı bir şekilde fesih ettikten sonra 30 milyon dolarlık (23 milyon euro) bir ücret aldığını iddia etti.

Dünyaca ünlü aktör, ekim ayında yasal işlem başlattı ve anlaşmaların Hollywood'da standartlaştığı gibi yazılı olarak yapılması gerektiğini savundu. Jacob Bloom da ünlü aktöre karşı dava açtı ve yazılı olmayan anlaşmanın ihlal edildiğini belirtti.



Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen duruşmada Los Angeles Üst Mahkemesi yargıcı Terry Green, 'Karayip Korsanları' serisinin yıldızı leyhine karar vererek, sözleşmenin yazılı olması gerektiğine karar verdi.

Bloom'un avukatları, hakimin kararına itiraz etti.

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