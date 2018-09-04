Maidstone United - Sutton United karşılaşma önü

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Maidstone United, 04 Eylül 2018 Salı günü Sutton United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. 7 puanlı Maidstone United 19. sırada bulunuyor, Sutton United 13 puana sahip ve 10. sırada. Maidstone United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sutton United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 426 kodlu maçı oynayanlar; Maidstone United galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, Sutton United galibiyet oranı 1.90. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Maidstone United son haftadaki Halifax Town müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sutton United ise Aldershot maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Maidstone United, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

Sutton United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sutton United, 6 gol atarken 6 gol yedi.

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