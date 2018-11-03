Mainz 05 - Werder Bremen rakamlar

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Mainz 05, 04 Kasım 2018 Pazar günü Werder Bremen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. 9 puanlı Mainz 05 13. sırada bulunuyor, Werder Bremen 17 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Mainz 05, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Werder Bremen, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 148 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mainz 05 kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Werder Bremen sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Mainz 05 son haftadaki Werder Bremen müsabasında 1-2 yenildi.

Werder Bremen, Mainz 05 karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Mainz 05, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Werder Bremen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Werder Bremen, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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