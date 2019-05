Alınan önlemler ve para cezalarına rağmen trafikte 'makas terörü' bir türlü engellenemiyor. Her an her yerde diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan trafik magandaları, yaşanan onca acıya rağmen bir türlü ders almıyor. Trafikte kâbus haline gelen 'makasçılar', ülkenin hemen her yerinde gece gündüz terör estirip vatandaşların canını hiçe sayıyor. Zaman zaman da makas atarak yarışan bu sürücülerden birinin neden olduğu bir kaza yine kameraya yansıdı.

Kaza önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu araç, İstanbul D-100 karayolunda makas atarak ilerliyordu. Makas atan sürücü, Zeytinburnu'nda arasından geçtiği araçlardan birine hafif çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı araçtakilerden birinin cep telefonuna yansıdı.

SON BİR YILDA 7 KİŞİ ÖLDÜ, 67 KİŞİ YARALANDI

Onlarca ölümlü kazaya rağmen bir türlü ders alınmadığı için kazaların da ardı arkası kesilmiyor. Sadece son bir yıl içinde meydana gelen 7 kişi hayatını kaybederken, 67 kişi de yaralandı. İşte o kazalar:



OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI (23 NİSAN 2019) - İstanbul Kağıthane'de, makas atarak ilerleyen aracın sürücüsü, kazaya neden olduktan sonra durmayarak kaçtı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü, yaralandı.



MAKAS ATAN MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI (13 NİSAN 2019) - Bursa'da makas atarak ilerlediği öne sürülen minibüsün otomobile çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.



OTOBÜS DURAĞINA GİRDİ: 3 YARALI (30 MART 2019) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobilin arkadan çarptığı otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.



MAKAS ATARKEN BARİYERLERE GİRDİ: 1 YARALI (30 MART 2019) - İstanbul E-5 karayolu Haramidere mevkiinde 'makas' attığı iddia edilen otomobil sürücüsü kontrolü kaybedince bariyerlere çarptı.



TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA (10 MART 2019) - İstanbul TEM Otoyolu'nda makas atan bir araç nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.



SIKIŞTIRILINCA BARİYERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ (3 MART 2019) - Antalya'da, Orhan K.'nin (56) kullandığı otomobil, makas atan otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada Orhan K. yaşamını yitirdi.



YAĞ TANKERİNE ÇARPTI: 1 YARALI (22 ŞUBAT 2019) - İsanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıvı yağ yüklü tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anını anlatan tanker sürücüsü Hidayet Sever, "'Güm' diye bir ses geldi. Aynadan bir baktım otomobilin savrulduğunu gördüm. Sonra aracı kenara çektim koştum geldim. Durumu sağlık ekiplerine bildirdim. Ben görmedim ama görenler, 'bir sağa bir sola makas atarak ilerliyordu sonra çarptı' dediler" diye konuştu.



ÇARPTIĞI ARAÇ TAKLA ATTI: 1 YARALI (15 ŞUBAT 2019) - İstanbul E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü başka bir araca çaptı. Trafik magandasının çarptığı araç takla atarak bariyerlere çarparken, sürücü hafif yaralandı.



TEM'TE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI (11 ŞUBAT 208) - İstanbul TEM Otoyolu Edirne istikametinde iki otomobilin karıştığı kazada bir araç takla attı. Takla atan araçta bulunan bir kadın yaralandı.



OTOMOBİLE TAKL ATTIRDI: 1 YARALI (11 ŞUBAT 2019) - Eskişehir Çevreyolu üzerinde araçlar arasında makas atarak ilerleyen bir otomobil, kazaya neden oldu. Sürücü aracı ile makas attığı esnada bir başka otomobile çarparak takla atmasına sebep oldu, 1 kişi yaralandı.



OTOSTOP FACİASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (5 ŞUBAT 2019) - İstanbul Bakırköy'de lise öğrencileri Julia İnanch ve Lilav Heja Can'ın otostop çekmek suretiyle bindikleri Furkan Toker'in kullandığı araç, makas atarak ilerlerken kaza yaptı. Feci kazada 11. sınıf öğrencisi Julia İnanch ölürken, sınıf arkadaşı Lilav Heja Can yaralandı. Sanık hakkında 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



OKMEYDANI'NDA ZİNCİRLEME KAZA (20 OCAK 2019) - İstanbul Okmeydanı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolu girişinde makas atarak ilerleyen sürücü bariyere çarpınca, zincirleme kaza meydana geldi. Beton mikserinin de karıştığı zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede kaza sebebiyle trafik oluştu.



3 ARACA ÇARPTI: 1 YARALI (13 OCAK 2019) - Bursa'da, sürücüsünün makas attığı öne sürülen otomobil, önce önündeki araca, ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Kaçar (45) yaralandı.



MAKAS KAZASINDA YUMRUKLAR KONUŞTU: 5 YARALI (13 OCAK 2019) - Bursa’da alkollü sürücü makas atarak ilerlerken, aynı istikamette giden 2 araca çarptı. Kaza sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralanırken, sürücüler ve yakınları arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırabilmek için biber gazı kullandı. Güçlükle sakinleştirilen kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.



EĞLENCE DÖNÜŞÜ KAZA: 4 YARALI (1 OCAK 2019) - Bursa'da yılbaşı gecesi eğlence dönüşü makas atarak ilerleyen otomobilin kaza yaptı, 1'i kadın 4 kişi ağır yaralandı.



İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI (28 ARALIK 2018) - İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bir otomobilin iddiaya göre makas atması sonucu kaza meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı.



TİCARİ ARACA TAKLA ATTIRDI: 1 YARALI (21 ARALIK 2018) - İstanbul TEM otoyolunda iddiaya göre makaslar atarak yolda seyreden bir sürücü yolda bulunan ticari araca kaza yaptırdı. Takla atan araç sürücüsü hafif yaralandı.





5 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ (10 ARALIK 2018) - İzmir-Çanakkale çevre yolunda makas atan bir trafik magandasının içerisinde 5 kişinin olduğu otomobile çarptı. Otomobilin bariyerlere çarparak durabildiği kazada 5 kişi yaralandı.



SIKIŞAN OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI: 1 YARALI - İstanbul Bayrampaşa’da iki aracın makas atarak ilerlemesi sonucu sıkıştırılan otomobil, kamyonete çarptı. Kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.



EMNİYET ŞERİDİNDEKİ ARACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ (21 KASIM 2018) - İstanbul'da TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde emniyet şeridinde duraklama yapan otomobile, “makas” atarak seyreden başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu emniyet şeridindeki otomobilin sürücüsü Muhammet Tanju Geyik feci şekilde hayatını kaybetti.



3 ARACA ÇARPTI: 1'İ ÇOCUK 3 YARALI (18 KASIM 2018) - İstanbul Zeytinburnu D-100 karayolunda makas atarak ilerleyen aracın 3 otomobile çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.



KALDIRIMDA BEKLEYEN KADINA ÇARPTI (11 KASIM 2018) - İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana gelen kazada, makas atan araç nedeniyle 3 araç birbirine girdi. Kazada kaldırımda bekleyen bir kadın yaralandı.



KOCAELİ TEM'DE 10 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 16 YARALI (26 EKİM 2018) - Kocaeli TEM Otoyolu Çınarlıdere viyadükleri üzerinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı. TEM’i 1.5 saat kapatan kazaya makas atarak yarışan 2 aracın sebep olduğu iddia edildi.



EMNİYET ŞERİDİNDEKİ ARACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ : İstanbul TEM Otoyolu Okmeydanı Taksim bağlantı yolu girişi Hasdal mevkiinde makas atarak ilerleyen sürücü Mert A. emniyet şeridinde duran araca çarptı. Kazada emniyet şeridindeki sürücü Muhammet Tansu Geyik hayatını kaybetti.

CEVİZLİBAĞ'DA OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI: 2 YARALI (4 EKİM 2018) - İstanbul Cevizlibağ'da tramvay yolundan karşıya geçen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe ardından tramvaya çarptı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Otomobildekilerin makas atarak geldiğini ileri süren bir görgü tanığı, "Makas attı, önce kaldırıma ardından direğe çarptı, oradan tramvayın önüne düştü. Tramvay da onu sürükledi" iddiasında bulundu.



KARTAL SAHİLDE MAKAS KAZASI: 2 YARALI (21 AĞUSTOS 2018) - İstanbul Kartal Rahmanlar Sahil Yolu Pendik istikametinde makas atarak ilerleyen araç kontrolden çıkarak, aynı yönde giden 2 araca çarptı. Ardından orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Araç sürücüsünün hafif yaralandığı kazada arka koltukta oturan bir yolcu araçta sıkıştı.



KAĞITHANE'DE MAKAS ATARAK YARIŞ: 2 ÇOCUK YARALI (20 AĞUSTOS 2018) İstanbul Kağıthane O-2 Otoyolunda, birbirlerine makas atarak yarıştığı öne sürülen araçlardan biri, bir otomobile çarparak 2 çocuğun yaralanmasına neden oldu.







BURSA'DA KAMYONET TAKLA ATTI: 2 YARALI (13 AĞUSTOS 2018) - Bursa'da makas atan bir araç nedeniyle kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.



MALATYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI (13 AĞUSTOS 2018) - Malatya'da makas atan bir otomobil nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI (4 AĞUSTOS 2018) - Samsun'da makas atan bir otomobil nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1´i ağır, 6 kişi yaralandı.



D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA (8 TEMMUZ 2018) - İstanbul Küçükçekmece D-100 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araç sürücülerinden Bayram Birdal, “Trafik yoğunluğu yoktu. Normal seyir halindeydik. Önümüzde makas atan bir araca çarptı. Ben hemen arkalarındaydım. Ben fren yapınca kendimi kurtardım ama arkadan gelen araç da bana çarptı. 4 araç, bir de motosiklet kazaya karıştı" dedi.



TEM'DE MİNİBÜSE ÇARPTI (5 HAZİRAN 2018) - TEM Otoyolunda süratli bir şekilde makas atan otomobil sürücüsü, seyir halindeki minibüsü sollayacağı esnada sıkışarak kazaya neden oldu. Otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkan minibüs en sağ şeride savrularak ters istikamete döndü.



MALATYA'DA 1 YARALI (3 HAZİRAN 2018) - Malatya'da trafikte makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, önündeki otomobile çarptı.Kazada 1 kişi yaralandı.



KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 ÖLÜ, 1 YARALI (23 MAYIS 2018) - istanbul Küçükçekmece'de meydana gelen kazada makas atarak ilerlediği iddia edilen Yaman Albayraktaroğlu'nun aracı kaza yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Albayraktaroğlu'nun (26) yaptığı kazaya ilişkin geçen ay görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Yaman Albayraktaroğlu'nun havanın yağmurlu olmasına aldırmadan, alkolün etkisi ile aracı sevk ve idare edemeyecek durumda olduğu belirtilerek, araç içindekilerin "Bu şekilde hızlı gitme, makas atma" diye uyardıkları belirtildi. Albayraktaroğlu'nun meydana gelecek neticeyi ön görmüş olmasına rağmen aracı kullanarak 3 kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu ifade edilen mütalaada, Albayraktaroğlu'nun 22.5 yıla kadar hapsi istendi.