Makine arızası yapan ‘GAS CATALINA’ Çanakkale Boğazı’nda emniyete alındı
Libya'dan Ukrayna'ya seyir halindeki 'GAS CATALINA' adlı tanker, Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaşadı. KEGM'e bağlı 'KURTARMA-19' römorkörü yedeğine alarak gemiyi Karanlık Liman'a emniyetle demirletti
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Libya’dan Ukrayna’ya giden ‘GAS CATALINA’ isimli tankerin Çanakkale Boğazı Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaşadığını duyurdu. KEGM’nin açıklamasına göre, olayın ardından bölgeye sevk edilen ‘KURTARMA-19’ römorkörü tankeri yedeğine aldı ve güvenli şekilde Karanlık Liman’a demirletti.
CAN KAYBI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇMADI
Açıklamada, işlemlerin emniyetle tamamlandığı belirtildi. Olayda can kaybı, çevre kirliliği ya da boğaz trafiğine ilişkin ilave bir bilgi paylaşılmadı. KEGM, seyir emniyetinin sağlanması için çalışmaların sürdürülmeye devam edildiğini bildirdi.