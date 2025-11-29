Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Makine arızası yapan ‘GAS CATALINA’ Çanakkale Boğazı’nda emniyete alındı | Son dakika haberleri

        Makine arızası yapan ‘GAS CATALINA’ Çanakkale Boğazı’nda emniyete alındı

        Libya'dan Ukrayna'ya seyir halindeki 'GAS CATALINA' adlı tanker, Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaşadı. KEGM'e bağlı 'KURTARMA-19' römorkörü yedeğine alarak gemiyi Karanlık Liman'a emniyetle demirletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 16:48 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arıza yapan gemi emniyete alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Libya’dan Ukrayna’ya giden ‘GAS CATALINA’ isimli tankerin Çanakkale Boğazı Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaşadığını duyurdu. KEGM’nin açıklamasına göre, olayın ardından bölgeye sevk edilen ‘KURTARMA-19’ römorkörü tankeri yedeğine aldı ve güvenli şekilde Karanlık Liman’a demirletti.

        CAN KAYBI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇMADI

        Açıklamada, işlemlerin emniyetle tamamlandığı belirtildi. Olayda can kaybı, çevre kirliliği ya da boğaz trafiğine ilişkin ilave bir bilgi paylaşılmadı. KEGM, seyir emniyetinin sağlanması için çalışmaların sürdürülmeye devam edildiğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çanakkale
        #karanlık liman
        #cas catalina
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!