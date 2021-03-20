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HaberlerOtomobilMakyajlı Discovery Türkiye'de satışa sunuldu - haberler
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Makyajlı Discovery benzinli motorla geldi

Land Rover’ın SUV modellerinden Discovery, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. Hem iç hem de dış tasarımında markanın diğer modelleri ile benzer bir görünüme kavuşan arazi aracının, 1 milyon 370 bin 267 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldığı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, makyajlı Discovery'nin kaputunun altındaki 2.0 litrelik benzinli motor 300 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor

Makyajlı Discovery Türkiye'de satışa sunuldu - haberler
HABERTURK.COM

İngiliz arazi aracı üreticisi Land Rover, makyajlı Discovery modelini Türkiye'de satışa sundu. 2.0 litrelik benzinli motoruyla yollara çıkan yeni Discovery’nin 300 beygir güç ve 400 Nm’lik tork sunan dört silindirli Ingenium motor ile Türkiye'ye geldiği açıklandı.

Discovery'nin makyajla birlikte hem iç hem de dış tasarımında çeşitli değişiklikler yapıldı. Markanın yeni tasarım kimliğine kavuşan araçta, farların altına yerleştirilen yeni LED gündüz aydınlatması ve kayar sinyal ışıkları, yenilenen ön tampon, bagaj kapağında yer alan yeni parlak siyah panel ve LED stoplar gibi yenilikler bulunuyor.

Aracın iç mekanında ise, orta konsolda bir önceki versiyona göre yüzde 48 oranında büyüyen 11.4 inçlik tam HD dokunmatik multimedya ekranı dikkat çekiyor.

12.3 inçlik dijital gösterge paneline sahip makyajlı Discovery’de, sürüş bilgilerini doğrudan sürücünün göz çizgisine yerleştiren ve böylece yol güvenliğini artıran Head-Up Display ise opsiyonel olarak sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre, yeni direksiyon simidi kullanım anında parlaklığı artan kontrol düğmelerine sahip. Ayrıca, tasarımı güncellenen ikinci sıra koltukların artık daha konforlu bir yolculuğa olanak sağladığı açıklanıyor. Arka koltuklarda yer alan yeni havalandırma kanalları ve klima kontrollerinin ise daha kuvvetli bir hava akışına imkan tanıdığı belirtiliyor.

KABİN İÇİNDEKİ HAVAYI TEMİZLİYOR

Verilen bilgiye göre, PM2.5 hava filtreleme teknolojisine sahip Discovery, konforlu ve sağlıklı bir yolculuk amacıyla kabin içi hava arındırma sistemi ile destekleniyor. Sistem aktif olarak gelen havayı analiz edip kalitesini ölçtükten sonra otomatik olarak devreye girerek kabindeki alerjenlerin, toksinlerin ve zararlı partiküllerin seviyesini minimuma indirerek içerdeki havayı temizleyebiliyor.

Land Rover'in Terrain Response teknolojisine sahip makyajlı Discovery'de, yeni “Wade Modu” sayesinde derin su geçişi için gereken optimizasyonun sağlandığı kaydedildi.

Kişiselleştirilebilen Terrain Response'un, Discovery'nin gaz tepkilerini, vites değiştirme noktalarını, direksiyon ve süspansiyon ayarlarını sürücünün tercihine ve gereksinimlerine göre ayarlamasına olanak tanıdığı da paylaşılan bilgiler arasında.

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