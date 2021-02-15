2030'da tamamen elektriğe geçecek

Reuters

İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover, tamamen elektrikli araç üreten bir marka olmayı hedeflediğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli araç üretileceği kaydedildi. Jaguar Land Rover'ın kararının arkasında fosil yakıtlı araçlara getirilecek yasaklar ile sıfır emisyon hedeflerine ulaşmanın bulunduğu belirtildi.

İngiliz üreticinin 2024 yılından itibaren 6 yeni tam elektrikli model tanıtacağı da verilen bilgiler arasında.

Jaguar Land Rover'ın söz konusu plan için 3.5 milyar doları gözden çıkardığı belirtildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında da bir diğer İngiliz üretici Bentley benzer bir plan açıklamıştı. Volkswagen bünyesindeki Bentley de 2030 yılında tüm modellerini tamamen elektrikli yapmayı hedefliyor.