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İngiliz otomobil üreticisi Jaguar'ın kompakt SUV modeli E-Pace, yenilenen görünümü ile Türkiye'ye geldi. Markanın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’den yapılan açıklamaya göre, iç ve dış tasarımında değişiklikler yapılan otomobil, 1.5 litre 160 beygirlik motoruyla Türkiye yollarına çıkacak.

Aracı dış tasarımında yenilenen ön farlar tasarımı, arka tarafında kullanılan tam LED stop grubu dikkat çekiyor.

Aracın iç mekanında ise orta konsolun merkezine entegre edilmiş 11.4 inç kavisli cama sahip bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. İki kaplamaya sahip cam ekranın, hem parlama önleyici hem de parmak izlerini daha az gösteren teknolojisine sahip olduğu kaydedildi.

E-Pace'in Mild Hybrid teknolojisine sahip 1.5 litrelik motor ürettiği 160 beygir gücü ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla iletiyor. 100 kilometrede ortalama 8 litrelik tüketim değeri sunan güç ünitesi, aracı 10.3 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor.