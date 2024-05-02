İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 57 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 260 lira bulundu.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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