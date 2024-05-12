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        Haberler Gündem Malatya'da yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Malatya'da yolcu treni otomobile çarptı: 1 ölü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 00:20 Güncelleme: 12.05.2024 - 00:20
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        Yolcu treni otomobile çarptı: 1 ölü
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        Alınan bilgiye göre, Dilek Mahallesi'nde Alper Efe Eroğlu (17) idaresindeki otomobile hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada, Sivas-Malatya seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpma sonucu otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Eroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Eroğlu'nun cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla raylardan kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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